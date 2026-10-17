Espanyol 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-1 al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro donde los colchoneros dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. El equipo visitante mostró su superioridad desde el inicio, acumulando un mayor número de remates y controlando el balón durante la mayor parte del partido. A pesar de la resistencia del Espanyol, que defendió con intensidad, el Atlético encontró el gol de la victoria en el minuto 89 gracias a Alejandro Baena, quien aprovechó una asistencia de Julián Álvarez para batir al portero local. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, consolidándose en puestos de Champions.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ESPANYOL 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ESPANYOL: Angel Fortuno; Roger Hinojo, Omar El Hilali, Vanja Drkusic (Unai Nunez, min.64), Clemens Riedel, Leandro Cabrera; Edu Exposito (Alex Calatrava, min.73), Javi Hernandez (Gabriel Moscardo, min.73), Pol Lozano, Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.82), Roberto Fernandez (Marcos Fernandez, min.82).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero (Rodrigo Mendoza, min.67), David Hancko, Daniel Martinez (Alejandro Grimaldo, min.46); Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Marcos Llorente, min.55), Morten Hjulmand, Kang-In Lee (Alejandro Baena, min.62); Jonathan David, Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.46).
-GOLES
0-1, min.89: Alejandro Baena (Julian Alvarez) .
-ÁRBITRO
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Sanchez. Amonestó a Roger Hinojo (min.81), Unai Nunez (min.87), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Morten Hjulmand (min.22), Kang-In Lee (min.43), Cristian Romero (min.66), Alejandro Baena (min.68), Rodrigo Mendoza (min.79), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
RCDE Stadium (30,882 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Espanyol
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 9
|Remates
| 7
| 18
|Pases Totales
| 268
| 670
|Corners
| 4
| 12
|Faltas
| 8
| 7
|Posesión
| 29%
| 71%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 69
| 131
|Ataques Peligrosos
| 25
| 59
|Centros
| 11
| 19
|Saques de Banda
| 16
| 11
|Saques de Portería
| 13
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 8
|Paradas
| 6
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|12
| Permanencia
| Espanyol
| 8
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
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