Espanyol 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 17 octubre 2026 16:03
Seguir en

Madrid, 17 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-1 al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro donde los colchoneros dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. El equipo visitante mostró su superioridad desde el inicio, acumulando un mayor número de remates y controlando el balón durante la mayor parte del partido. A pesar de la resistencia del Espanyol, que defendió con intensidad, el Atlético encontró el gol de la victoria en el minuto 89 gracias a Alejandro Baena, quien aprovechó una asistencia de Julián Álvarez para batir al portero local. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, consolidándose en puestos de Champions.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ESPANYOL 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ESPANYOL: Angel Fortuno; Roger Hinojo, Omar El Hilali, Vanja Drkusic (Unai Nunez, min.64), Clemens Riedel, Leandro Cabrera; Edu Exposito (Alex Calatrava, min.73), Javi Hernandez (Gabriel Moscardo, min.73), Pol Lozano, Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.82), Roberto Fernandez (Marcos Fernandez, min.82).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero (Rodrigo Mendoza, min.67), David Hancko, Daniel Martinez (Alejandro Grimaldo, min.46); Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Marcos Llorente, min.55), Morten Hjulmand, Kang-In Lee (Alejandro Baena, min.62); Jonathan David, Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.46).

-GOLES

0-1, min.89: Alejandro Baena (Julian Alvarez) .

-ÁRBITRO

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Sanchez. Amonestó a Roger Hinojo (min.81), Unai Nunez (min.87), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Morten Hjulmand (min.22), Kang-In Lee (min.43), Cristian Romero (min.66), Alejandro Baena (min.68), Rodrigo Mendoza (min.79), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

RCDE Stadium (30,882 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Espanyol Atlético de Madrid
Goles 0 1
Remates Fuera 3 9
Remates 7 18
Pases Totales 268 670
Corners 4 12
Faltas 8 7
Posesión 29% 71%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 0 3
Tarjetas Amarillas 2 5
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 69 131
Ataques Peligrosos 25 59
Centros 11 19
Saques de Banda 16 11
Saques de Portería 13 5
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 8
Paradas 6 2
Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 24 8
2 Champions Atlético 22 9
3 Champions Betis 19 8
4 Champions Real Madrid 18 8
5 Europa League Sevilla 14 8
6 Conference League Real Sociedad 13 8
12 Permanencia Espanyol 8 9
18 Descenso Elche 6 8
19 Descenso Valencia 5 8
20 Descenso Malaga 4 8

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético
28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna

Próximos partidos de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/10/2026 16:15 LaLiga Racing Espanyol
30/10/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol
07/11/2026 16:15 LaLiga Espanyol Deportivo

Próximos partidos de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/10/2026 21:00 Champions VfB Stuttgart Atlético
24/10/2026 21:00 LaLiga Atlético Deportivo
31/10/2026 14:00 LaLiga Levante Atlético
Contador

Contenido patrocinado