Espanyol 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

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El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-1 al Espanyol en el RCDE Stadium, en un encuentro donde los colchoneros dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. El equipo visitante mostró su superioridad desde el inicio, acumulando un mayor número de remates y controlando el balón durante la mayor parte del partido. A pesar de la resistencia del Espanyol, que defendió con intensidad, el Atlético encontró el gol de la victoria en el minuto 89 gracias a Alejandro Baena, quien aprovechó una asistencia de Julián Álvarez para batir al portero local. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, consolidándose en puestos de Champions.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ESPANYOL 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ESPANYOL: Angel Fortuno; Roger Hinojo, Omar El Hilali, Vanja Drkusic (Unai Nunez, min.64), Clemens Riedel, Leandro Cabrera; Edu Exposito (Alex Calatrava, min.73), Javi Hernandez (Gabriel Moscardo, min.73), Pol Lozano, Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.82), Roberto Fernandez (Marcos Fernandez, min.82).ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero (Rodrigo Mendoza, min.67), David Hancko, Daniel Martinez (Alejandro Grimaldo, min.46); Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Marcos Llorente, min.55), Morten Hjulmand, Kang-In Lee (Alejandro Baena, min.62); Jonathan David, Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.46).

-GOLES

0-1, min.89: Alejandro Baena (Julian Alvarez) .

-ÁRBITRO

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Sanchez. Amonestó a Roger Hinojo (min.81), Unai Nunez (min.87), por parte de ESPANYOL. Amonestó a Morten Hjulmand (min.22), Kang-In Lee (min.43), Cristian Romero (min.66), Alejandro Baena (min.68), Rodrigo Mendoza (min.79), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

RCDE Stadium (30,882 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Espanyol Atlético de Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 3 9 Remates 7 18 Pases Totales 268 670 Corners 4 12 Faltas 8 7 Posesión 29% 71% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 69 131 Ataques Peligrosos 25 59 Centros 11 19 Saques de Banda 16 11 Saques de Portería 13 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 8 Paradas 6 2 Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 12 Permanencia Espanyol 8 9 18 Descenso Elche 6 8 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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