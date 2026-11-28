Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic ha ganado este sábado por 4-3 al Málaga en un vibrante encuentro disputado en La Rosaleda. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un gol de Oihan Sancet en el minuto 27, seguido por Alex Berenguer en el 34. Jens-Lys Cajuste recortó distancias para el Málaga en el 36, pero Nico Williams amplió la ventaja del Athletic en el 38. Hugo Rincon cerró la primera mitad con el 1-4 en el minuto 44. Tras el descanso, el Málaga intentó la remontada con dos goles de Adrian Nino en los minutos 49 y 82, pero no fue suficiente para evitar la derrota. A pesar de la derrota, el Málaga mostró un juego ofensivo, con más remates y posesión de balón, destacando la actuación de Adrian Nino en el ataque. Con esta victoria, el Athletic se mantiene en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Málaga sigue en el último lugar de la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: MÁLAGA 3 - ATHLETIC DE BILBAO 4 (1-4, al descanso).
-EQUIPOS
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Diego Murillo, Angel Recio, Carlos Puga, Jose Salinas (Chupe, min.46); Izan Merino (Ramon Enriquez, min.66), Joaquin Munoz (Juan Cruz, min.76), David Larrubia, Dani Lorenzo (Pablo Martinez, min.46); Jens-Lys Cajuste (Rafa Rodriguez, min.72), Adrian Nino.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche (Johaneko Louis-Jean, min.87); Inigo Ruiz de Galarreta (Peio Canales, min.46), Benat Gerenabarrena (Benat Prados, min.72), Alex Berenguer (Alejandro Rego, min.72), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.62), Nico Williams, Inaki Williams.
-GOLES
0-1, min.27: Oihan Sancet (Nico Williams) .
0-2, min.34: Alex Berenguer.
1-2, min.36: Jens-Lys Cajuste (David Larrubia) .
1-3, min.38: Nico Williams (Inaki Williams) .
1-4, min.44: Hugo Rincon.
2-4, min.49: Adrian Nino.
3-4, min.82: Adrian Nino.
-ÁRBITRO
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Diego Murillo (min.90+2), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.24), Robert Navarro (min.78), Nico Williams (min.90+2), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio La Rosaleda (27,342 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Málaga
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 3
| 4
|Remates Fuera
| 10
| 6
|Remates
| 19
| 15
|Pases Totales
| 453
| 455
|Corners
| 9
| 5
|Faltas
| 13
| 6
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 7
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 118
| 112
|Ataques Peligrosos
| 56
| 49
|Centros
| 25
| 19
|Saques de Banda
| 22
| 18
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 20
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 8
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 19
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 13
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 14
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| LaLiga
| Malaga
| 3-4
| Athletic Bilbao
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 3-4
| Athletic Bilbao
|22/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Malaga
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
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| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 3-4
| Athletic Bilbao
|20/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Espanyol
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
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