Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

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El Athletic ha ganado este sábado por 4-3 al Málaga en un vibrante encuentro disputado en La Rosaleda. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un gol de Oihan Sancet en el minuto 27, seguido por Alex Berenguer en el 34. Jens-Lys Cajuste recortó distancias para el Málaga en el 36, pero Nico Williams amplió la ventaja del Athletic en el 38. Hugo Rincon cerró la primera mitad con el 1-4 en el minuto 44. Tras el descanso, el Málaga intentó la remontada con dos goles de Adrian Nino en los minutos 49 y 82, pero no fue suficiente para evitar la derrota. A pesar de la derrota, el Málaga mostró un juego ofensivo, con más remates y posesión de balón, destacando la actuación de Adrian Nino en el ataque. Con esta victoria, el Athletic se mantiene en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Málaga sigue en el último lugar de la clasificación.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: MÁLAGA 3 - ATHLETIC DE BILBAO 4 (1-4, al descanso).

-EQUIPOS

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Diego Murillo, Angel Recio, Carlos Puga, Jose Salinas (Chupe, min.46); Izan Merino (Ramon Enriquez, min.66), Joaquin Munoz (Juan Cruz, min.76), David Larrubia, Dani Lorenzo (Pablo Martinez, min.46); Jens-Lys Cajuste (Rafa Rodriguez, min.72), Adrian Nino.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche (Johaneko Louis-Jean, min.87); Inigo Ruiz de Galarreta (Peio Canales, min.46), Benat Gerenabarrena (Benat Prados, min.72), Alex Berenguer (Alejandro Rego, min.72), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.62), Nico Williams, Inaki Williams.

-GOLES

0-1, min.27: Oihan Sancet (Nico Williams) .0-2, min.34: Alex Berenguer.1-2, min.36: Jens-Lys Cajuste (David Larrubia) .1-3, min.38: Nico Williams (Inaki Williams) .1-4, min.44: Hugo Rincon.2-4, min.49: Adrian Nino.3-4, min.82: Adrian Nino.

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Diego Murillo (min.90+2), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.24), Robert Navarro (min.78), Nico Williams (min.90+2), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio La Rosaleda (27,342 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Málaga Athletic de Bilbao Goles 3 4 Remates Fuera 10 6 Remates 19 15 Pases Totales 453 455 Corners 9 5 Faltas 13 6 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 7 3 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 118 112 Ataques Peligrosos 56 49 Centros 25 19 Saques de Banda 22 18 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 20 Paradas 4 2 Contra Golpes 4 8

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 31 13 4 Champions Betis 27 14 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Racing 20 14 7 Permanencia Athletic Bilbao 19 13 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 13 20 Descenso Malaga 5 14

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Malaga 3-4 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Malaga 3-4 Athletic Bilbao 22/11/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Malaga 07/11/2026 LaLiga Malaga 1-2 Racing 31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/11/2026 LaLiga Malaga 3-4 Athletic Bilbao 20/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Espanyol 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe

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