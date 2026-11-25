Sabah 1 - 4 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de noviembre de 2026.

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El Barcelona se impuso este miércoles por 1-4 al Sabah en un encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en el Baku Olimpiya Stadionu. Los visitantes dominaron el partido desde el inicio, aprovechando su superioridad en posesión y remates. Anthony Gordon abrió el marcador en el minuto 31, y tras el descanso, el equipo catalán amplió su ventaja con un segundo gol de Gordon en el minuto 51, seguido por los tantos de Karim Adeyemi en el 55 y Gabriel Jesus en el 60. Sabah logró descontar en el minuto 63 con un gol de Joy-Lance Mickels, validado tras revisión del VAR. Anthony Gordon fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, contribuyendo significativamente al resultado final.

El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, aunque no se produjeron cambios significativos en las decisiones arbitrales. A pesar de la tarjeta amarilla mostrada a Ivan Lepinjica del Sabah, el partido se desarrolló sin expulsiones. El Barcelona demostró su capacidad ofensiva con 24 remates y un 72% de posesión, asegurando una victoria que refuerza su posición en la competición. Los goles fueron anotados por Anthony Gordon (31', 51'), Karim Adeyemi (55'), Gabriel Jesus (60') y Joy-Lance Mickels (63').

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SABAH 1 - BARCELONA 4 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

SABAH: Stas Pokatilov; Akim Zedadka (Tellur Mutallimov, min.77), Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet, Almeida (Rahman Dashdamirov, min.76); Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Du Queiroz (Aleksey Isayev, min.61); Khayal Aliyev (Joy-Lance Mickels, min.46), Xander Severina (Kaheem Parris, min.61), Christian Nwachukwu.BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Gerard Martin, Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.65), Frenkie de Jong (Alex Campos, min.64); Gavi (Brian Farinas, min.86), Pedri (Dani Olmo, min.46), Fermin Lopez, Anthony Gordon (Raphinha, min.76), Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

-GOLES

0-1, min.31: Anthony Gordon.0-2, min.51: Anthony Gordon (Gabriel Jesus) .0-3, min.55: Karim Adeyemi (Alejandro Balde) .0-4, min.60: Gabriel Jesus (Jules Kounde) .1-4, min.63: Joy-Lance Mickels (Christian Nwachukwu) .

-ÁRBITRO

Nicholas Walsh, asistido en las bandas por Francis Connor y Daniel McFarlane, en el VAR: Andrew Dallas y Steven McLean. Amonestó a Ivan Lepinjica (min.69), por parte de SABAH. por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.35: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.52: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.52: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Sabah FK.Min.64: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Sabah FK debe subir al marcador.

-ESTADIO

Baku Olimpiya Stadionu

Estadísticas del partido

Estadística Sabah Barcelona Goles 1 4 Remates Fuera 4 8 Remates 8 24 Pases Totales 127 380 Corners 4 6 Faltas 9 8 Posesión 28% 72% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 3 Ataques 49 129 Ataques Peligrosos 22 70 Centros 3 12 Saques de Banda 15 17 Saques de Portería 9 2 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 13 Paradas 9 2 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Real Madrid 15 5 2 Paris Saint-Germain 12 4 3 Como 12 5 4 Barcelona 12 5 5 Real Betis 12 5 6 Arsenal 11 5 7 Manchester City 10 5 8 Borussia Dortmund 10 5 9 Aston Villa 9 5 10 Liverpool 9 4 11 Club Brugge 9 4 12 Sporting CP 9 4 13 Galatasaray 9 5 14 Bayern Munich 8 4 15 VfB Stuttgart 7 4 16 Bodo/Glimt 7 5 17 Inter 6 4 18 LASK 6 5 19 Manchester United 6 4 20 Oporto 6 5 21 Leipzig 6 5 22 Fenerbahce 5 4 23 Roma 4 4 24 Shakhtar Donetsk 4 4 25 Viking 4 4 26 Atlético de Madrid 4 4 27 Napoles 4 5 28 PSV Eindhoven 4 5 29 Villareal 3 4 30 AEK Athenas 3 5 31 Feyenoord 3 5 32 Sabah 3 5 33 Lens 3 5 34 Slavia Prague 1 4 35 Lille 1 4 36 Slovan Bratislava 0 5

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