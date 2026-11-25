Sabah 1 - 4 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona se impuso este miércoles por 1-4 al Sabah en un encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en el Baku Olimpiya Stadionu. Los visitantes dominaron el partido desde el inicio, aprovechando su superioridad en posesión y remates. Anthony Gordon abrió el marcador en el minuto 31, y tras el descanso, el equipo catalán amplió su ventaja con un segundo gol de Gordon en el minuto 51, seguido por los tantos de Karim Adeyemi en el 55 y Gabriel Jesus en el 60. Sabah logró descontar en el minuto 63 con un gol de Joy-Lance Mickels, validado tras revisión del VAR. Anthony Gordon fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, contribuyendo significativamente al resultado final.
El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, aunque no se produjeron cambios significativos en las decisiones arbitrales. A pesar de la tarjeta amarilla mostrada a Ivan Lepinjica del Sabah, el partido se desarrolló sin expulsiones. El Barcelona demostró su capacidad ofensiva con 24 remates y un 72% de posesión, asegurando una victoria que refuerza su posición en la competición. Los goles fueron anotados por Anthony Gordon (31', 51'), Karim Adeyemi (55'), Gabriel Jesus (60') y Joy-Lance Mickels (63').
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SABAH 1 - BARCELONA 4 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
SABAH: Stas Pokatilov; Akim Zedadka (Tellur Mutallimov, min.77), Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet, Almeida (Rahman Dashdamirov, min.76); Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Du Queiroz (Aleksey Isayev, min.61); Khayal Aliyev (Joy-Lance Mickels, min.46), Xander Severina (Kaheem Parris, min.61), Christian Nwachukwu.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Gerard Martin, Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.65), Frenkie de Jong (Alex Campos, min.64); Gavi (Brian Farinas, min.86), Pedri (Dani Olmo, min.46), Fermin Lopez, Anthony Gordon (Raphinha, min.76), Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.
-GOLES
0-1, min.31: Anthony Gordon.
0-2, min.51: Anthony Gordon (Gabriel Jesus) .
0-3, min.55: Karim Adeyemi (Alejandro Balde) .
0-4, min.60: Gabriel Jesus (Jules Kounde) .
1-4, min.63: Joy-Lance Mickels (Christian Nwachukwu) .
-ÁRBITRO
Nicholas Walsh, asistido en las bandas por Francis Connor y Daniel McFarlane, en el VAR: Andrew Dallas y Steven McLean. Amonestó a Ivan Lepinjica (min.69), por parte de SABAH. por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.35: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.52: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.52: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.
Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Sabah FK.
Min.64: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Sabah FK debe subir al marcador.
-ESTADIO
Baku Olimpiya Stadionu
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sabah
| Barcelona
|Goles
| 1
| 4
|Remates Fuera
| 4
| 8
|Remates
| 8
| 24
|Pases Totales
| 127
| 380
|Corners
| 4
| 6
|Faltas
| 9
| 8
|Posesión
| 28%
| 72%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 49
| 129
|Ataques Peligrosos
| 22
| 70
|Centros
| 3
| 12
|Saques de Banda
| 15
| 17
|Saques de Portería
| 9
| 2
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 9
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Barcelona
| 12
| 5
|5
| Real Betis
| 12
| 5
|6
| Arsenal
| 11
| 5
|7
| Manchester City
| 10
| 5
|8
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Oporto
| 6
| 5
|21
| Leipzig
| 6
| 5
|22
| Fenerbahce
| 5
| 4
|23
| Roma
| 4
| 4
|24
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|25
| Viking
| 4
| 4
|26
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|27
| Napoles
| 4
| 5
|28
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| AEK Athenas
| 3
| 5
|31
| Feyenoord
| 3
| 5
|32
| Sabah
| 3
| 5
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
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| 2-0
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|10/09/2026
| Champions
| Manchester United
| 4-0
| Sabah FK
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|25/11/2026
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| Sabah FK
| 1-4
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| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
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| Barcelona
|03/11/2026
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| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
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| 6-1
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