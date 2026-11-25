Slavia Prague 0 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Villarreal ha ganado este miércoles por 0-1 al Slavia Prague en un partido disputado en la Fortuna Arena, donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades. El conjunto checo llevó la iniciativa durante gran parte del encuentro, reflejado en sus 13 remates y un 52% de posesión de balón, pero no logró concretar sus ocasiones. El único gol del partido llegó en el minuto 62, cuando Tajon Buchanan, asistido por Ayoze Perez, batió al portero local. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR en varias ocasiones, destacando un penalti anulado a favor del Slavia Prague en el minuto 82, que había sido inicialmente señalado por una falta de Pape Gueye.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 0 - VILLAREAL 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
SLAVIA PRAGUE: Jakub Markovic; Tomas Holes, David Zima, Ange N'Guessan (Pavel Kacor, min.66); David Jurasek, Wiktor Nowak, Tomas Vlcek (Oskar Kubiak, min.66), Michal Sadilek; Emmanuel Ayaosi (Ivan Schranz, min.83), Mubarak Suleiman, Mojmir Chytil.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona (Carlos Romero, min.90+1), Logan Costa; Pape Gueye, Tajon Buchanan, Carlos Macia (Alex Freeman, min.75), Alberto Moleiro (Santi Comesana, min.59); Tani Oluwaseyi, Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.75).
-GOLES
0-1, min.62: Tajon Buchanan (Ayoze Perez) .
Penalty pitado a favor de Slavia Prague anulado, que había cometido Pape Gueye en el minuto 81 .
-ÁRBITRO
Rade Obrenovic, asistido en las bandas por Jure Praprotnik y Grega Kordez, en el VAR: Matej Jug y Alen Borosak. Amonestó a Ange N'Guessan (min.29), Michal Sadilek (min.5), por parte de SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Sergi Cardona (min.12), Renato Veiga (min.44), Tajon Buchanan (min.90+3), Carlos Romero (min.90+4), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.44: Tras la intervención del VAR, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Renato Veiga (Villarreal).
Min.59: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Slavia Praga!
Min.80: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Pape Gueye (Villarreal).
Min.45: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Villarreal.
Min.45(+2) : ¡NO HAY TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro cambia su decisión y cambia la tarjeta roja a Renato Veiga (Villarreal) por una amarilla .
Min.58: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Slavia Praga.
Min.81: ¡PENALTI! - Pape Gueye (Villarreal) comete penalti sobre Wiktor Nowak.
Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Slavia Praga.
Min.82: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Slavia Praga!
Min.82: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Pape Gueye (Villarreal).
-ESTADIO
Fortuna Arena
Estadísticas del partido
|Estadística
| Slavia Prague
| Villareal
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 1
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 401
| 408
|Corners
| 13
| 0
|Faltas
| 12
| 15
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 118
| 76
|Ataques Peligrosos
| 73
| 22
|Centros
| 30
| 4
|Saques de Banda
| 20
| 13
|Saques de Portería
| 2
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 3
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 15
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Barcelona
| 12
| 5
|5
| Real Betis
| 12
| 5
|6
| Arsenal
| 11
| 5
|7
| Manchester City
| 10
| 5
|8
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Oporto
| 6
| 5
|21
| Leipzig
| 6
| 5
|22
| Villareal
| 6
| 5
|23
| Fenerbahce
| 5
| 4
|24
| Roma
| 4
| 4
|25
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|26
| Viking
| 4
| 4
|27
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|28
| Napoles
| 4
| 5
|29
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|30
| AEK Athenas
| 3
| 5
|31
| Feyenoord
| 3
| 5
|32
| Sabah
| 3
| 5
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 5
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions League
| Slavia Prague
| 0-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Slavia Prague
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 0-1
| Villarreal
|04/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 1-2
| Arsenal
|20/10/2026
| Champions
| Fenerbahce
| 2-2
| Slavia Prague
|13/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 2-0
| Slavia Prague
|10/09/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-3
| Lens
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 0-1
| Villarreal
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
Próximos partidos de Slavia Prague
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/12/2026 21:00
| Champions
| Bayern Munich
| Slavia Prague
|19/01/2027 21:00
| Champions
| FC Porto
| Slavia Prague
|27/01/2027 21:00
| Champions
| Slavia Prague
| Aston Villa
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Villarreal
|05/12/2026 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Real Sociedad
|08/12/2026 18:45
| Champions
| Villarreal
| Sabah FK