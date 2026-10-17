Valencia 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Valencia empató este sábado sin goles frente al Athletic en el Estadio Mestalla, en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. El encuentro, que terminó 0-0, estuvo marcado por la superioridad en posesión y remates del conjunto visitante, que no logró concretar sus oportunidades. Los leones dominaron con un 64% de posesión y 15 remates, mientras que el Valencia se quedó con un 36% y 10 remates. A pesar de las llegadas, ninguno de los equipos logró romper el empate inicial. Alex Berenguer fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Athletic, aunque sin éxito en el marcador. El partido se desarrolló sin expulsiones ni incidencias relevantes del VAR.
En términos de clasificación, el Athletic se mantiene en la novena posición con 10 puntos y un partido menos que varios de sus rivales directos, lo que les permite seguir en la pelea por posiciones europeas. Por su parte, el Valencia, con 7 puntos, sigue en la penúltima posición, en zona de descenso, y deberá mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para evitar perder la categoría. Con 29 puntos aún en juego, el equipo che necesita sumar para salir de los últimos puestos de la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VALENCIA 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.86), Justin De Haas (Harvey Elliott, min.74); Daniel Raba (Luis Rioja, min.54), Javier Guerra, Guido Rodriguez (Filip Ugrinic, min.86), Pepelu, Arnaut Danjuma, Hugo Duro (David Otorbi, min.54).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean (Jesus Areso, min.63), Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.63), Benat Gerenabarrena (Mikel Jauregizar, min.46), Alex Berenguer, Peio Canales, Robert Navarro, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.63).
-GOLES
-ÁRBITRO
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: David Galvez y Jorge Figueroa. Amonestó a Daniel Raba (min.19), Pepelu (min.87), Cesar Tarrega (min.90), por parte de VALENCIA. Amonestó a Aymeric Laporte (min.38), Benat Gerenabarrena (min.42), Inigo Ruiz de Galarreta (min.57), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mestalla
Estadísticas del partido
|Estadística
| Valencia
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 6
|Remates
| 15
| 9
|Pases Totales
| 331
| 567
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 69
| 140
|Ataques Peligrosos
| 38
| 72
|Centros
| 10
| 15
|Saques de Banda
| 13
| 11
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 16
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 9
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|15/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Valencia
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
Próximos partidos de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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