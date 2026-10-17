Valencia 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

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El Valencia empató este sábado sin goles frente al Athletic en el Estadio Mestalla, en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. El encuentro, que terminó 0-0, estuvo marcado por la superioridad en posesión y remates del conjunto visitante, que no logró concretar sus oportunidades. Los leones dominaron con un 64% de posesión y 15 remates, mientras que el Valencia se quedó con un 36% y 10 remates. A pesar de las llegadas, ninguno de los equipos logró romper el empate inicial. Alex Berenguer fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Athletic, aunque sin éxito en el marcador. El partido se desarrolló sin expulsiones ni incidencias relevantes del VAR.

En términos de clasificación, el Athletic se mantiene en la novena posición con 10 puntos y un partido menos que varios de sus rivales directos, lo que les permite seguir en la pelea por posiciones europeas. Por su parte, el Valencia, con 7 puntos, sigue en la penúltima posición, en zona de descenso, y deberá mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para evitar perder la categoría. Con 29 puntos aún en juego, el equipo che necesita sumar para salir de los últimos puestos de la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.86), Justin De Haas (Harvey Elliott, min.74); Daniel Raba (Luis Rioja, min.54), Javier Guerra, Guido Rodriguez (Filip Ugrinic, min.86), Pepelu, Arnaut Danjuma, Hugo Duro (David Otorbi, min.54).ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean (Jesus Areso, min.63), Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.63), Benat Gerenabarrena (Mikel Jauregizar, min.46), Alex Berenguer, Peio Canales, Robert Navarro, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.63).

-GOLES

-ÁRBITRO

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: David Galvez y Jorge Figueroa. Amonestó a Daniel Raba (min.19), Pepelu (min.87), Cesar Tarrega (min.90), por parte de VALENCIA. Amonestó a Aymeric Laporte (min.38), Benat Gerenabarrena (min.42), Inigo Ruiz de Galarreta (min.57), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Mestalla

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Athletic de Bilbao Goles 0 0 Remates Fuera 10 6 Remates 15 9 Pases Totales 331 567 Corners 3 5 Faltas 14 14 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 69 140 Ataques Peligrosos 38 72 Centros 10 15 Saques de Banda 13 11 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 1 3 Contra Golpes 4 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 9 Permanencia Athletic Bilbao 9 7 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 8

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia

Últimos Resultados de Valencia

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Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao

Próximos partidos de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/10/2026 18:30 LaLiga Valencia Villarreal 01/11/2026 18:30 LaLiga Elche Valencia 07/11/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Madrid

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