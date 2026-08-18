Albon correrá con Williams en 2027

El piloto tailandés Alex Albon (centro), del equipo Williams, en el GP de Hungría 2026. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto tailandés de Fórmula 1 Alex Albon, compañero del español Carlos Sainz, seguirá compitiendo con el equipo Williams el próximo año, en 2027, tras su renovación con la escudería inglesa por una temporada, según un comunicado.

"El equipo Atlassian Williams F1 ha confirmado que Alex Albon seguirá compitiendo con el equipo en 2027, reafirmando así su compromiso de devolver a Williams a la senda de la victoria", afirmó el equipo en su página web.

Albon llegó a Williams en 2022 y el año pasado completó su mejor temporada, al terminar en la clasificación general en octavo lugar con 73 puntos, gracias a cuatro quintos puestos, en la mejor campaña de la escudería desde 2016. "Esta renovación es una clara señal de la confianza que ambas partes tienen en el progreso a largo plazo que se está logrando en Grove, a pesar de un 2026 lleno de retos", explicó el equipo.

Williams apuesta por un piloto de 30 años con "agresividad en la pista", que ya es el piloto con más salidas en carrera para el equipo en su historia, superando a Nigel Mansell, mientras la escudería se embarca en "un proyecto de reconstrucción integral, invirtiendo en personal, herramientas, tecnología y procesos necesarios para competir en la parte delantera de la parrilla".

"Desde que me uní a Williams en 2022, la transformación que ha experimentado este equipo es difícil de expresar con palabras. Un año difícil no refleja la imagen completa, y eso solo me da más motivación para seguir construyendo y esforzándonos junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, ahora estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesario para volver a subir en la parrilla", valoró el piloto.

Mientras que James Vowles, director del equipo, se mostró "encantado" de seguir contando con el tailandés. "Alex ha sido un líder de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos objetivos pendientes que estamos decididos a alcanzar. Es uno de los mejores pilotos de la parrilla y conoce mejor que nadie las enormes mejoras que hemos logrado en los últimos años; su renovación demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando", concluyó.