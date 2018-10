Alonso: "Había que meterse sí o sí en la Q3"

Publicado 28/05/2016 16:58:02 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) indicó no haberse sentido "cómodo" durante el fin de semana debido a la falta de agarre de su monoplaza en el Circuito de Montecarlo que alberga el Gran Premio de Mónaco, del que saldrá desde la novena posición de la parrilla de salida.

"Ojalá pudiéramos estar todos los circuitos en la Q3, pero habrá algunos en los que sea imposible. En Mónaco había que meterse sí o sí para estar en la zona de los puntos. Con la sanción a Raikkonen saldremos novenos y hay que mirar al cielo, está previsto lluvia, a ver qué pasa", explicó en declaraciones a Movistar Plus.

El asturiano, que consiguió meterse en la última ronda de la calificación por segunda vez consecutiva a pesar de sufrir diversos problemas con su coche a lo largo del fin de semana, buscará puntuar como ya hiciese en el Gran Premio de Rusia disputado a principios de mes.

"En la puesta a punto no he estado muy cómodo el fin de semana. Nos ha faltado agarre exterior y en este circuito supone que cada vuelta es una prueba dura porque tienes que atacar, cerca de los muros. Ojalá mañana tengamos alguna sorpresa, ha habido muchas averías y hay que estar ahí para acabar la carrera".

"No tienes la dirección de donde quieres ir si no eres muy preciso. No estamos donde quería estar, para arañar algo. El año pasado vinimos también con expectativas y terminamos décimos. Hay que ir poco a poco y cada vez que tengamos una oportunidad cogerla porque no son abundantes", subrayó.