Alonso y Sainz sufren mientras Leclerc lidera los libres en Austin

Charles Leclerc, Gran Premio de Estados Unidos - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos españoles de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) tuvieron una complicada doble sesión de libres este viernes de cara al Gran Premio de Estados Unidos, que dominó en ambos caso el monegasco de Ferrari Charles Leclerc.

Alonso terminó decimosexto, con opciones de entrar en una hipotética Q2 y soñar con los puntos, si es capaz de maximizar un monoplaza que sigue pagando la falta de rendimiento de su motor Honda. Mientras, vigésimo, a Sainz le esperar un duro fin de semana en el Circuito de Las Américas de Austin, Texas (Estados Unidos).

Ambas tandas las dominó Leclerc, con un mejor tiempo de 1:35.291, con las dudas de si el neumático blando será lo más aconsejable para la carrera del domingo. A 42 milésimas se quedó el líder del Mundial, un Kimi Antonelli que fue cuarto por la mañana pero que no tardó en dar un paso más en la segunda sesión de entrenamientos.

El italiano, que tiene la primera ocasión este fin de semana en Austin de ser campeón del mundo, se vio seguido de un Max Verstappen (Red Bull) que está también en las quinielas para alargar su racha. El neerlandés, que viene de ganar en Baréin y Singapur, empezó el día quejándose de algún tipo de fricción, aunque coches nerviosos se vieron unos cuantos en el exigente COTA.

El trazado americano será el escenario perfecto para otra batalla muy abierta por la victoria del domingo, aunque el Mundial es cuestión de tiempo que caiga del lado de Antonelli. Lewis Hamilton, sin poder sacar rendimiento a las mejoras de Ferrari como hizo su compañero, y George Russell (Mercedes) terminaron la tarde con el cuarto y quinto mejor tiempo, ya algo lejos de la posible pole.

"COTA, de todos los de la nueva generación, es el circuito más emocionante que se ha diseñado, y también el más distinto, para poder adelantar, ese sentimiento de estar en una montaña rusa", dijo Sainz en la previa. El disfrute parece que estará muy lejos del madrileño, ya que el Williams, que sigue tocando todo lo que puede para la próxima temporada, va totalmente descompensado.