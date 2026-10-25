Antonelli lo hace fácil en Austin y echa el lazo al Mundial

Kimi Antonelli, Gran Premio de Estados Unidos - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

El italiano está a dos puntos de ser campeón con cinco carreras

Alonso y Sainz, mermados más si cabe por toques en la salida, terminaron 16º y 18º

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó el Gran Premio de Estados Unidos y acercó mucho su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1, en una carrera bien ejecutada también en la estrategia, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Marin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron 16º y 18º.

En su segundo año en la Fórmula 1, tras una complicada temporada de 'rookie', Antonelli, de 20 años, no certificó el título en su primera opción matemática, pero con un noveno puesto lo será en México la próxima semana. El italiano dominó sin discusión en Austin y venció, apostando por hacer solo una parada, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

El líder, que quiso ir con todo desde la pole, firmó una salida perfecta y se vio favorecido por los problemas de Verstappen. El monoplaza del neerlandés falló una vez más esta temporada con el semáforo en verde y tuvo que lidiar con los Ferrari, aunque no tardó nada en recuperar la posición con Leclerc. Mientras, el Mercedes ya se había escapado sin rival en el Circuito de Las Américas.

Con el dominio del italiano, por detrás tocó arriesgar o innovar, y la estrategia de dos paradas la inició Verstappen, todos con neumático blando en la persecución, mientras Antonelli hacía durar sin perder excesivo tiempo su goma media. Después de parar, el italiano salió a cinco segundos de un Verstappen que tenía que volver a 'boxes' con los neumáticos blandos que tanto había reservado el sábado. Antonelli se deshizo así del Red Bull y con Leclerc ni esperó a que entrase, le pasó en pista.

La lucha quedó por detrás, en un COTA que perdió la prometida emoción por la victoria. El de Ferrari sorprendió poniendo duros en su segunda parada, y fue lanzado hasta hacerse con la segunda posición. Verstappen completó el podio, favorecido por un coche de seguridad virtual en las últimas vueltas para contener a un Lewis Hamilton (Ferrari) que fue cuarto y un Lando Norris que entró quinto, ya descolgado, aunque mejor de lo que pintaban los McLaren.

No fue en Austin por poco y casi seguro que el título se decidirá en México, a dos puntos de ser campeón un Antonelli brillante tras su novena victoria en la F1 y en 365 por los 242 puntos de su compañero George Russell, octavo en el trazado texano, y 241 de Hamilton. Si ninguno de los ingleses gana en México, el italiano sería campeón, el más joven de la historia, sin puntuar.

Por otro lado, como cabía esperar, la carrera fue un suplicio para los españoles, agravado con los problemas en la salida. Fernando Alonso terminó decimosexto lastrado por un golpe en el alerón delantero con Alex Albon (Williams) en la curva 11 de la primera vuelta. El asturiano aguantó hasta rozar la zona de puntos, pero necesitó una segunda parada para cambiar el morro delantero.

El doble campeón del mundo terminó contrariado un fin de semana más por la falta de potencia de su motor Honda, y la mala suerte para sacar algo de tajada de la singularidad del COTA. Mientras, Carlos Sainz, decimoctavo, añadió las dificultades de tener un monoplaza experimental por sus cambios pensando en la próxima temporada al toque con el muro en la salida.

El madrileño rozó el accidente encerrado por Arvid Lindblad (RB) y, peleando en las últimas posiciones, también necesitó una parada larga cuando marchaba en la cola de la carrera sin ritmo ni opciones de adelantar ni siquiera a su compañero. A los españoles les quedan cinco carreras para cerrar un año aciago y cruzar los dedos para que el siguiente traiga un cambio importante en Aston Martin y Williams.