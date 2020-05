Barrichello: "La única vez que me volví loco fue con Alguersuari, le golpeé el casco"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto brasileño Rubens Barrichello ha reconocido que la única vez que se volvió "loco" en la Fórmula 1, en la que participó entre 1993 y 2011, fue en un incidente con el expiloto español Jaime Alguersuari, y ha reconocido que tras la carrera se dirigió al garaje de Toro Rosso, donde entonces corría el catalán, para "golpearle" en el casco.

"Siempre he sido una persona que, si hay un problema, trata de resolverlo. Para mí siempre ha sido así en la vida. Si tengo un problema, trato de resolverlo. La única vez que me volví loco en la Fórmula 1 fue en 2010 en Montreal", señaló en una entrevista por Instagram con la web de automovilismo 'motorsport.com'.

En aquella ocasión, durante el Gran Premio de Canadá 2010, el entonces piloto de Williams estaba remontando posiciones cuando llegó a la rápida curva 5 del Circuito Gilles Villeneuve. "Existe la secuencia izquierda-derecha y luego se sube a la recta. La pista se estaba secando, entré y Alguersuari no me vio. Cuando vio que iba a pasar, trató de cerrarme el paso, pero ya era demasiado tarde", indicó.

En el impacto, al monoplaza de Barrichello se le rompió el mecanismo de refrigeración de los frenos, clave en Montreal. "Me pasé toda la carrera pensando 'el chico arruinó mi carrera'. Quería saber si Charlie Whiting lo había visto. Pensaba que debía ser penalizado", explicó sobre el piloto catalán.

Por eso, cuando acabó la carrera fue directo al garaje de Toro Rosso, equipo de Algersuari. "Me pasé el resto de la carrera enfadado porque había arruinado mi carrera y nadie parecía haberlo notado. Fue una maniobra muy peligrosa. Cuando terminé la carrera, dejé el coche y fui directamente al garaje de Toro Rosso. Fue la única vez que hice tal cosa", rememoró.

"Le dije a Alguersuari '¿no me has visto?', y él dijo 'no, no te he visto'. Y continué 'ahora me verás'. Entonces, en ese momento, comencé a golpear su casco", recordó ahora entre risas. "Uno de sus mecánicos, uno bajo, llegó intimidante para detenerme. Y respondí 'amigo, llama a alguien que sea más grande que tú, porque lo necesitarás'. Estaba fuera de mí por primera y única vez. Ese mecánico todavía se está riendo de aquello. Seguí golpeando el casco de Alguersuari y luego me fui", señaló.

Barrichello, con 322 Grandes Premios en la Fórmula 1, reconoció que solo le pasó algo así en esa ocasión. "Estaba furioso. Pero te diré una cosa: en mi carrera he estado involucrado en una cosa así solo una vez. Para mí, que además soy padre, fue todavía peor", concluyó.