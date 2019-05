Bottas: "Hemos hecho cuatro dobletes pero no hay tanta diferencia con Ferrari"

Publicado 09/05/2019 17:18:12 CET

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas (Mercedes), actual líder del Mundial, llega al Gran Premio de España contento con su "impresionante rendimiento" que le hace estar un punto por delante de su compañero Lewis Hamilton, aunque cree que los Ferrari no están lejos y que las mejoras de este fin de semana podrían propiciar un cambio de rumbo en el campeonato.

"Hemos hecho cuatro dobletes, pero creo que no hay tanta diferencia entre Ferrari y nosotros. En Baréin eran más rápidos los Ferrari, ha dependido de los detalles. No están muy lejos los Ferrari, y depende de la pista puede cambiar. Ellos traen una nueva unidad de potencia, nosotros traemos piezas nuevas. Y no podemos descartar a Red Bull en esta pista", comentó en rueda de prensa.

En este sentido apuntó a la fiabilidad del Mercedes como clave para lograr estos buenos resultados. "Hemos hecho un gran trabajo como equipo, nos merecemos los resultado que hemos obtenido. Si tenemos suerte, en Baréin aprovechamos los errores de otro equipo para lograr el doblete, pero también dice que tenemos el coche más fiable", celebró.

Con el punto logrado con la vuelta rápida conseguida en Australia, es líder con un punto más que Hamilton pese a haber firmado ambos dos victorias y dos segundas posiciones. "Si trabajas duro, es cuestión de tiempo que las cosas vayan bien. Estoy contento con el inicio de la temporada, es algo muy positivo, pero también a nivel de equipo hemos dado buen rendimiento, impresionante. De momento tenemos una buena lucha con Lewis", manifestó.

"Hay muchas cosas que pueden afectar al rendimiento, a veces puedes tener algo más de suerte, otras menos. He sido capaz y ha dependido de mí el mejorar año tras año, trabajar con el equipo, trabajar mis habilidades y concentrarme en pequeños detalles", comentó sobre a qué se debe su gran arranque.

Preguntado por la posibilidad de que Barcelona pierda su Gran Premio si no se renueva el acuerdo más allá de esta edición, comentó que sería "una gran pena". "Este circuito ha estado mucho tiempo en la F1, hay muchos aficionados y es un premio para ellos. Sería una auténtica pena, pero el circuito de Zandvoort es muy bonito y hay una gran cultura allí, sobre todo por Verstappen, sería un gran circuito. Lo ideal sería combinar ambos", señaló sobre el trazado neerlandés, que podría sustituir al de Barcelona.