Brawn: "No creo que ni Verstappen y Hamilton retrocedan, pero espero que el Mundial se gane en la pista"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Mundial de Fórmula 1, Ross Brawn, cree que el accidente de este domingo en el Gran Premio de Italia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton fue producto de dos pilotos que "no quieren ceder un centímetro" y, aunque tiene claro que no ve a ninguno de los dos aflojando en su pelea, sí espera que el título "se gane en la pista y no en las barreras ni en la sala de comisarios".

"Está claro que los dos podrían haberlo evitado. En última instancia, creo que es otra consecuencia de dos pilotos que van cara a cara y no quieren ceder un centímetro. Es una pena que terminaran en la grava porque podría haberse convertido en una gran carrera, y nos privaron de eso", señaló Brawn en declaraciones recogidas por la web de la F-1.

El británico está "interesado en ver qué impacto tiene esto en su batalla en curso por el título", recordando que el neerlandés y el inglés ya tuvieron un incidente similar "importante y controvertido" en Silverstone, con el de Red Bull entonces como el único que quedó fuera de la carrera.

Brawn considera que todo es producto de tener "a dos gallos en el corral en este momento". "No creo que ninguno de los dos retroceda en ningún momento durante el resto del año, pero espero que el campeonato se gane en la pista, no en las barreras ni en la sala de comisarios", advirtió tras la sanción recibida por Verstappen de perder tres plazas en la parrilla del Gran Premio de Rusia por su incidente en Monza.