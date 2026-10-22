Carlos Sainz: "Nuestro coche no es mejor que los 15 primeros"

Carlos Sainz - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció su atracción por el Circuito de las Américas de Austin (Texas) pero lamentó que su coche no esté ni entre los 15 mejores, y recordó que llevan ya tiempo trabajando en el próximo año.

"Es uno de mis circuitos preferidos, o al menos donde siempre me he sentido cómodo al pilotar. COTA, de todos los de la nueva generación, es el circuito más emocionante que se ha diseñado, y también el más distinto. Muchos podrían aprender de COTA, por el diseño para poder adelantar, ese sentimiento de estar en una montaña rusa. Este año no espero un podio pero sin duda voy a intentar disfrutar de este gran circuito", dijo en rueda de prensa.

El madrileño explicó en la previa al Gran Premio de Estados Unidos que las mejoras de Bakú no prometen más puntos en Austin. "Es suficientemente bueno para llegar a la Q2, si los demás cometen un error quizá consigamos un punto como en Bakú, pero nuestra posición no es la de estar puntuando. El chasis más ligero está funcionando, y nos permite llegar a la Q2, pero cuando todo el mundo encuentra su ritmo en la carrera, no diría que nuestro coche sea mejor que los 15 primeros", afirmó.

"Estamos realizando grandes cambios. Estamos invirtiendo estas últimas carreras para plantearnos el reto de cambiar cosas que no harías hasta el parón, pero el equipo ha decidido, a pesar de estar a mitad de temporada, que hay que cambiar todo. Es bastante incómodo porque estamos cambiando cosas durante un fin de semana de F1 y te dejas tiempo, pero se hace con intención de ir eliminando cosas de un coche que realmente sabemos que no podemos puntuar. Lo hacemos de cara a empezar con mejor pie el año que viene", añadió.

Además, Sainz, director de la Asociación de Pilotos (GPDA), confesó que "tantas carreras" juntas puede afectar a la pérdida de interés del aficionado, y valoró la posibilidad de que se termine el Mundial en Catar y Abu Dhabi como está programado. "Les veo muy convencidos de que se va a poder. Me cuesta creerlo, porque siguen sucediendo muchas cosas en Oriente Próximo", afirmó.

"Si la F1 y la FIA deciden que es seguro, nosotros como pilotos tendremos que cumplir. No tenemos tanta información política. El mundo puede cambiar mucho en el próximo mes, tendremos que reaccionar a lo que pueda suceder. La GPDA está unida, pero no tenemos ni la mitad de la información en cuanto a las batallas políticas del mundo", añadió.

Además, el piloto madrileño elogió a un Kimi Antonelli (Mercedes) que acaricia su primer título en su segundo año. "Para mí es el contraste, comparado con el año pasado, cuánto le costó su temporada de novato, con lo grande que ha sido su temporada este año. Cómo le ha dado la vuelta. La F1 se trata mucho de estar en el momento y el lugar adecuados. Tener un coche que se adapte a tu estilo puede cambiar tu carrera. Él lo ha exprimido al límite, enhorabuena", terminó.