Carlos Sainz: "Ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que estuvo "demasiado cerca" del triunfo en el Gran Premio de Canadá "como para estar satisfecho" con la segunda plaza obtenida este domingo, además de asegurar que hizo "todo lo posible" para intentar adelantar a Max Verstappen, ganador de la prueba.

"He empujado a tope. No he dejado ni un milímetro con el muro. He empujado con todo, he intentado todo para pasar a Max, pero hoy nos faltaba ese delta de ritmo, nos faltaba en la horquilla para coger esa línea antes de la 'chicane'. Hemos sido los más rápidos en carrera pero nos faltaba este poquito para adelantarle", analizó Sainz.

"Estoy contento con el ritmo de carrera y haber podido presionar a Max durante toda la carrera. Creo que hemos parado en el momento adecuado, lo hemos intentado todo y hemos estado muy cerca de poder ganar hoy", añadió el madrileño.

En este sentido, Sainz fue más crítico. "No estoy satisfecho. Ha estado demasiado cerca como para estar satisfecho, sobre todo con el ritmo que he tenido en la carrera, que ha sido muy bueno. He ido muy cómodo, he sido más rápido que Max", añadió en declaraciones a DAZN.

"La estrategia ha sido crucial, creo que sin el último 'Safety Car' le habría costado pasarme, porque yo me iba a quedar fuera hasta el final y no me iba cogiendo tampoco muy rápido. Luego ha salido el 'Safety Car' y hemos tenido que parar. Ahí he dudado entre la blanda y la dura para ver si le podía pasar", añadió.

"Hemos sido muy rápidos poniendo mucha presión a Max, pero no lo suficiente para pasar a un Red Bull. Para pasar a un Red Bull necesitas medio segundo o seis décimas por vuelta y teníamos dos o tres. Ha sido, probablemente, la primera vez en todo el año que he sido yo el más rápido en pista, y que no te lleves la victoria cuando eres el más rápido duele más. Nos hemos encontrado un circuito que era difícil pasar, sobre todo en coches que van con ritmo parecido al tuyo", espetó.

"Había mucho viento de cola en la recta de atrás y el DRS, prácticamente, no hacía nada con el viento a favor que había. Lo bueno es que lo hemos intentado todo, he ido cómodo y rápido. Ha sido la mejor carrera de la temporada", finalizó el de Ferrari.