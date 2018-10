Carlos Sainz: "Me siento listo para ganar un Mundial"

Publicado 11/10/2018 13:05:23 CET

"McLaren ha tocado fondo y ahora sólo pueden ir para arriba"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha señalado que está "listo" para ganar un Mundial y que necesita estar en el momento idóneo y en el lugar exacto para lograrlo, y de momento confía en que sea en McLaren a partir del próximo año tras "tocar fondo" la escudería británica.

"Me siento listo para ganar un Mundial, cuando llegue la oportunidad iré a por ella. Hay que estar en el sitio justo en el momento justo para poder ganar, si llega la oportunidad de pelear por el Mundial estaré listo", aseguró en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

Sainz, que afronta las últimas cuatro carreras del presente Mundial con Renault antes de dar el salto a McLaren como relevo de Fernando Alonso, que deja la Fórmula 1 para afrontar nuevos retos, cree que las cosas sólo podrán ir a mejor en la escudería británica.

"Creo que McLaren está haciendo los deberes, lo ha pasado muy mal este año y han tocado fondo y ahora sólo pueden ir para arriba", manifestó en este sentido el piloto madrileño, actualmente duodécimo en el campeonato con Renault.

Cree que necesita tener contacto directo en Woking para ver en persona lo que se cuece en su nueva escudería. "Lo que necesito es ir a la fábrica, hablar con los ingenieros, cuando esté libre me iré para allá, lo poco que he podido hablar con ellos sé que ha habido cambios", señaló.

"La gente reconoce que se han equivocado y están haciendo un punto y aparte, eso me da confianza porque han visto el problema y lo quieren atacar", celebró en este sentido.

Por otro lado, preguntado por su padre y el Rally Dakar, no descartó poder correr a su lado el rally más duro del planeta. "Esa es la pregunta más difícil. Podría ser, no te digo que no, pero tendríamos una discusión tremenda... ¿Quién conduce?", manifestó.

Sainz señaló que la opción podría ser, cuanto menos, sorprendente. "Podríamos ir en camión, que van tres, y llevamos un copiloto y él y yo nos iríamos turnando", apreció.

"Lo paso mal como copiloto de mi padre porque es muy bueno, es increíble lo que hace... Y yo me subo conduciendo y él también lo pasa muy mal cuando yo conduzco", reconoció en este sentido sobre su padre, su "ídolo de verdad".