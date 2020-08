Carlos Sainz: "Otra carrera que se tiran los puntos a la basura"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) se mostró decepcionado por haber tirado "los puntos a la basura otra carrera" este domingo en el Gran Premio 70º Aniversario, por culpa de no haber hecho "bien" y "en el momento de la verdad" su primera parada en 'boxes' para haber sacado partido a la estrategia que tenían planteada y que les habría garantizado "puntos relativamente sencillos".

"Ha sido una carrera muy complicada. Hemos vuelto a salir razonablemente bien con el duro y luego cuando hemos empezado a guardar ruedo, todo el mundo ha parado y me he quedado fuera para hacer el 'overcut' a muchos de los que habían parado y en el momento de la verdad, cuando había que hacer una parada decente para salir detrás con ruedas 'frescas', no ha podido ser. Hemos vuelto atrás y el resto de la carrera ya ha sido con un tráfico en el que no debíamos de estar", explicó Sainz a 'Movistar F-1' tras la carrera.

El madrileño recordó que además el 'MCL35' tiene "poca velocidad punta" y que por ello "adelantar es complicado". "La carrera podría haber sido otra vez con puntos relativamente sencillos si hubiésemos hecho una buena parada, pero desgraciadamente otra vez no han salido las cosas", apuntó.

Tras una salida en la que tuvo que evitar chocar con un Sebastian Vettel que "entraba colado", el plan previsto funcionaba porque iba "líder" de los que pusieron neumático duro de inicio y controlando la carrera "muy bien". "Cuando todos han parado, he bajado a 1:32, mientras que a la gente le estaba costando mucho adelantar al tráfico. Les estaba haciendo ese 'overcut' que habría cambiado nuestra carrera si se hubiese hecho la parada bien", reiteró.

"Esperamos, porque de momento no hay manera de que esto cambie de dirección", replicó preguntado por un cambio de suerte la semana que viene en Montmeló (Barcelona). "Esta ha sido otra carrera en la que se tiran los puntos a la basura. Ocon (Renault) estaba bastante detrás y ha acabado octavo, es increíble", sentenció.