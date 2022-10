Carlos Sainz: "Es el peor fin de semana con diferencia"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó cómo sufrió la 'Scuderia' este domingo en el Gran Premio de México, satisfecho al menos con su actuación y el quinto puesto, aunque estuvo lejos de poder pelear por la victoria.

"El fin de semana que peor hemos ido con diferencia. Sabíamos los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche para este tipo de altura y circuito. Una pena porque por un fin de semana que voy bien, que voy atacando y domino bien el coche, pues desgraciadamente no había mucho ritmo", dijo.

Sainz sacó como positivo poder completar la carrera después de sus abandonos en Japón y Estados Unidos. "Al menos he podido terminar la carrera, aprender, llevaba dos carreras sin correr, al menos he podido hacer una buena carrera", afirmó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño confesó que, "seguramente", hayan sido el equipo que más sufrió en su motor. "Seguramente más que los demás, no sé los demás, pero nosotros hemos perdido mucho aquí. Somos más nosotros los que hemos perdido. En un circuito normal seguimos estando ahí, no al nivel de Red Bull, pero Mercedes no nos preocupa tanto en Brasil y Abu Dhabi", explicó.

Por otro lado, Sainz valoró una salida que hizo buena para mantener detrás a su compañero Charles Leclerc. "He salido al ataque, he intentado ir por dentro. Leclerc se ha tirado por fuera y he tenido que aguantar el tipo. No he salido mal, pero las frenadas por dentro siempre son complicadas en este circuito", terminó.