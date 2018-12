Carlos Sainz: "Es un placer rodar tanto, agradecer al equipo un coche tan fiable"

Publicado 28/11/2018 19:15:53 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz calificó de un "placer" su estreno con McLaren este jueves en el test Yas Marina (Abu Dabi), una vez terminada la temporada, donde dio hasta 150 vueltas agradecido de recibir "un coche tan fiable".

"Es un placer haber dado tantas vueltas, agradecer al equipo que me hayan podido dar un coche tan fiable para poder iniciarme en esta nueva etapa con este nuevo coche. Lo he disfrutado mucho desde la primera vuelta hasta la 150, también con ese buen 'feeling' de haber terminado bien la temporada", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El madrileño agradeció también el buen motor que proporcionó Reanult, al tiempo que insistió en su gran adaptación al sitio que dejó su compatriota Fernando Alonso. "Gracias a Renault también que nos ha dado un motor fiable. Hemos parado 20 minutos para comer y he seguido. Lo bueno es que en esta época del año estás muy en forma y no se sufre", apuntó.

"Desde que he salido de 'boxes' me he sentido bien con el coche, siempre hay cosas que te tienes que adaptar, ya sea el asiento o el estilo de la conducción, que tienes que ir adaptando y desde el principio me he sentido cómodo", añadió.

Por último, Sainz reconoció que en cuanto a los nuevo neumáticos, el test no fue muy revelador. "De eso iba el test en realidad, de los neumáticos, y la verdad es que no hay mucha diferencia. No sé qué ha intentado hacer Pirelli para el año que viene pero la verdad es que no hay mucha diferencia", finalizó.