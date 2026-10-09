Un "error humano" impide que el modo de adelantamiento esté disponible en la SQ1 en Singapur

Archivo - El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en el GP de Singapur 2026. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó este viernes que "durante la primera tanda de calificación del Sprint" del Gran Premio de Singapur, decimoctava prueba del calendario en el circuito de Marina Bay, "se produjo un error humano" que "impidió que el modo de adelantamiento estuviera disponible" tras la bandera roja.

"Durante la primera tanda de la calificación de Sprint se produjo un error humano en la control de carrera, ajeno al problema de cronometraje que también se produjo en la SQ1", expresó la Federación en un comunicado.

Tal y como relataron, este problema "impidió que el modo de adelantamiento estuviera disponible" tras el periodo de bandera roja durante la primera sesión de calificación. 2Cuando se hizo evidente que el modo de adelantamiento no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un periodo de 27 segundos antes de volver a desactivarse", agregó el texto publicado en redes sociales.

"La FIA reconoce que este desafortunado error humano afectó al rendimiento de algunos monoplazas, en función del momento en que realizaron su vuelta y de su posición en la misma. La segunda y tercera sesiones de la clasificación de Sprint no se vieron afectadas", concluyó el comunicado.

Este error, que obligó a retrasar 15 minutos el inicio de la SQ2, afectó a varios pilotos en la SQ1, entre ellos el español Carlos Sainz (Williams), que quedó eliminado en esta primera tanda con un tiempo de 1:37.376, por lo que saldrá último en la carrera Sprint de este sábado.