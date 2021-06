Fernando Alonso: "No sé qué esperaba la gente de mi vuelta, pero yo estoy contento"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) dijo que desconoce "qué esperaba la gente" de su regreso al 'gran circo', pero él está "contento" con la inercia positiva del equipo y tras el sexto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, la mejor actuación hasta la fecha de la temporada.

"Esperaba dificultades en mi vuelta... sí, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que esté teniendo dificultades. Tres de seis en la Q3 y en los puntos y esto es más o menos lo que me esperaba. No sé qué esperaba la gente de mi vuelta, pero yo estoy contento de cómo me están yendo las cosas", dijo Alonso en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Francia de este fin de semana.

En cualquier caso, el ovetense reconoció que debe "sin dudas" sacar "más rendimiento del coche, especialmente los sábados". "Soy positivo, creo que vamos a ser competitivos. En los últimos Bakú y Mónaco, siendo circuitos urbanos, requieren distintas sensaciones para todos, pero si tomamos como referencia Portimao o Barcelona la inercia es positiva y no veo por qué no deberíamos volver a ser competitivos aquí", añadió.

El bicampeón del mundo recordó con alegría la última prueba, aunque lamentó que perdiese a una posición al final. "Recuperé tres pero una posición desapareció, estaba contento y cuando me dijeron 'sexto', la verdad es que me faltaba algo. Estaba satisfecho por los puntos, por el equipo, aunque no fue un buen ritmo de carrera pero merecíamos esos buenos puntos por el trabajo durante la semana. Veremos si hay más posibilidades como esta", deseó.

"Siento que las cosas están mejorando cada vez más en relación a cómo me siento con el coche y tengo que sacar el máximo, pero ya lo vimos en Portugal que hubo un cambio claro. Estamos siendo competitivos, en Bakú logramos el mejor resultado del año y no puedo esperar a conseguir mejores resultados en la segunda parte de la temporada", dijo Alonso.

Preguntado por el circuito de Paul Ricard, que acoge la séptima cita del Campeonato del Mundo, el de Alpine recordó que su primera vez fue "en 2003". "En el lanzamiento del coche y en los test de aquellos años (...) Todos tenemos muchas ganas de volver al Paul Ricard y más si es con los aficionados, que es la mejor noticia", finalizó.