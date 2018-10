Fernando Alonso: "No es frustración, la acción en la F1 es muy pobre"

Publicado 16/08/2018 23:46:39 CET

El piloto español Fernando Alonso dejó claro que su decisión de no competir el próximo año en el Mundial de Fórmula 1 no se debe a una "frustración" por la falta de resultados, al tiempo que no cerró la puerta a volver al 'Gran Circo', pero reconoció preferir buscar "mayores desafíos" ante una F1 de "muy pobre acción".

Alonso desveló los motivos de interrumpir 18 años en este deporte en una rueda de prensa con motivo de una nueva cita del Mundial de Resistencia que correrá con Toyota este fin de semana, las 6 horas de Silverstone. "La puerta está abierta porque estoy conduciendo al mayor nivel de mi carrera. ¿Por qué voy a cerrar las puertas? Todo puede pasar en el futuro, soy joven, no tengo 45 años, y me siento fuerte", afirmó.

El de McLaren dejó así abierto su futuro, pero explicó la decisión conocida el pasado martes. "Mi sentir es que tenía que parar pero quién sabe. He parado porque tengo otros desafíos mayores de los que me puede ofrecer la Fórmula 1 ahora. Lo he disfrutado, he conseguido más de lo que soñaba cuando empecé en 2001 y ahora la acción en los circuitos no es la que soñaba cuando empecé, la que experimenté otros años", apuntó.

Alonso quiso dejar claro que no planta a la F1 por "frustración". "Mi anuncio parecía llevar la frustración de los últimos años o la falta de resultados, pero he estado 18 años pilotando en la F1 y he ganado dos, así que es muy discutible que haya estado 16 años frustrado. No es el caso. Yo paro porque la acción en el circuito en mi opinión la siento muy pobre. Hablamos más de polémicas y de cosas fuera de la pista. Hay otras cosas que pueden ofrecer más acción, más disfrute y alegría", indicó.

Además, el doble campeón del mundo de la F1 pidió un tiempo para decidir y comunicar su futuro inmediato. "Estoy pensando y probablemente no lo decidiré o estaré listo para confirmarlo hasta dentro de un par de meses, octubre o algo así. Va a ser una larga espera, con muchas conjeturas", dijo sonriente.

El ovetense reconoció la posibilidad de enfrentarse de nuevo el próximo año a las 500 millas de Indianápolis y de seguir buscando la Triple Corona y el Mundial de Resistencia. "Quiero tomarme tiempo para digerir la digamos retirada de la F1. Ahora la prioridad es este fin de semana el WEC y el objetivo de ser campeón del mundo", apuntó, fresco aún en su memoria la victoria en las 24 horas de Le Mans.

"Significa mucho, un sentimiento de alegría y orgullo del equipo. Como piloto sueñas con ganar grandes carreras y especialmente una como las 24 horas de Le Mans. Después de unas semanas te das cuanta más de lo que significa ganar esa carrera, cuántas cosas podían pasar y que tenían que darse. Ganar en la primera vez es algo para sentirse un privilegiado", finalizó.