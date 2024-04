Fernando Alonso planta cara a los Red Bull y saldrá tercero en China

Sainz, con accidente en la Q2, partirá séptimo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado la pole para la carrera del Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá tercero tras una magnífica sesión de calificación en la que Carlos Sainz (Ferrari) fue séptimo.

El vigente campeón del mundo, ganador en la carrera al esprint y con un crono de 1:33.660, dominó una clasificación en la que logró certificar su sexta pole consecutiva -incluyendo el último Gran Premio del año pasado-, la número 100 del equipo, y encabezar el segundo doblete seguido de Red Bull, con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez terminando segundo.

Por detrás de los dos coches de los dos coches de la marca de bebida energética se erigió un gran Fernando Alonso, capaz de olvidar el incidente de la carrera al esprint, en la que fue sancionado con 10 segundos y tres puntos en la superlicencia por un choque con Carlos Sainz.

El asturiano voló en la Q3 para ser el primero del resto y auparse hasta la tercera plaza final, a cuatro décimas de 'Mad Max'. Con ello, partirá desde la segunda línea de parrilla, en la que le acompañará el británico Lando Norris (McLaren), cuarto.

"En el primer sector he perdido un poco el coche, he perdido dos décimas, pero no me he rendido", explicó el bicampeón del mundo sobre su mejor vuelta tras la sesión. "El coche ha mejorado desde esta mañana y veremos si eso mañana se traduce en puntos. No estamos en la posición que queremos, pero seguimos empujando", afirmó.

Mientras, Sainz confirmó su mala jornada, que empezó con el toque con Alonso en el esprint que aun así no le impidió ser quinto. El madrileño sufrió un accidente en la recta de meta del Circuito de Shanghái durante la Q2 y se fue contra el muro, lo que provocó la bandera roja; los mecánicos repararon los daños de su coche y pudo volver a pista, pero solo le valió para ser séptimo a ocho milésimas de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Entre Alonso y los dos monoplazas de la 'Scuderia' se metieron los dos McLaren, con Norris cuarto y el australiano Oscar Piastri quinto. Además, el británico George Russell (Mercedes), octavo, fue el mal menor de Mercedes, que vio cómo el heptacampeón Lewis Hamilton -segundo al esprint- era incapaz de superar la Q1 y deberá empezar decimoctavo.

El alemán Nico Hulkenberg (Haas) arrancará desde la novena posición y el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber) completó el 'Top 10', en el que no entró el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que iniciará la carrera del domingo desde la undécima plaza de salida.