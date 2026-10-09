Fernando Alonso: "La vuelta era lo suficientemente buena como para pasar a SQ3"

Fernando Alonso - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se ha mostrado "decepcionado" por no haber podido pasar a la SQ3 en la sesión de clasificación para la carrera al esprint del Gran Premio de Singapur, ya que considera que la vuelta "era lo suficientemente buena", y finalmente partirá decimoquinto.

"Me pareció una vuelta muy buena, quizá lo suficientemente buena como para pasar a la SQ3. Pero, dado que estamos tan lejos en la 15ª posición, me ha decepcionado un poco, por la calidad de la vuelta y cómo pensé que era", señaló en declaraciones a los micrófonos de la F1 tras la sesión.

En este sentido, el asturiano reconoció que había tenido buenas sensaciones en Marina Bay. "El polvo no fue realmente un problema. La pista tenía bastante agarre desde el principio. Así que el coche respondía bien. He tenido un poco de subviraje, que aún no hemos resuelto ni en la FP1 ni con los cambios entre la FP1 y la clasificación al sprint. Mañana, después de la carrera, nos queda un poco más de trabajo por hacer. Pero, aparte de eso, creo que el coche no está muy lejos del nivel óptimo", subrayó.

Por último, el bicampeón del mundo destacó los problemas que le penalizan. "En general, solo nos lastra un poco la carga aerodinámica que tenemos, que aquí quizá suponga una gran desventaja, y obviamente la falta de potencia sigue notándose en las largas rectas de este circuito", finalizó.