Hamilton: "Ferrari no tiene éxito desde 2007 y es un reto enorme para mí"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) aseguró que su fichaje por Ferrari para el Mundial 2025, y dejar la escudería alemana, fue la decisión "más difícil" que ha tenido que tomar pero aseguró que lo hizo para cumplir un sueño de infancia y por verlo como un "enorme reto" para escribir un nuevo capítulo exitoso en su carrera deportiva.

"Vas al GP Italia y ves el mar de aficionados rojos de Ferrari y no puedes más que asombrarte. Es un equipo que no ha tenido grandes éxitos últimamente, desde 2007, y lo vi como un reto enorme. Sin duda, incluso de niño, solía jugar [en los juegos] como Michael en ese coche, así que definitivamente es un sueño y estoy muy, muy emocionado al respecto", aseguró a los medios en Baréin, donde tienen lugar los entrenamientos oficiales de pretemporada.

"En verano firmamos con Mercedes y obviamente yo, en ese momento, veía mi futuro con Mercedes. Pero surgió una oportunidad en el nuevo año y decidí aprovecharla. Creo que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar nunca", se sinceró.

Para Hamilton será difícil dejar la nave a la que se subió de niño. "Obviamente he estado con Mercedes durante 26 años, creo que me han apoyado, y hemos tenido un viaje absolutamente increíble juntos. Hemos hecho historia en este deporte, y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Pero escribo mi historia y sentí que era el momento de empezar un nuevo capítulo", manifestó.

"Para todos los pilotos que han crecido viendo la historia, viendo a Michael Schumacher en sus mejores tiempos, creo que probablemente todos nosotros nos sentamos en nuestro garaje y vemos la pantalla, y vemos al piloto en la cabina roja y nos preguntamos cómo sería vestir de rojo", argumentó Hamilton.

El británico, campeón del mundo de Fórmula 1 en siete ocasiones --las mismas que el citado Michael Schumacher--, aseguró que intentará aprender italiano para facilitar su llegada a la escudería de Maranello, pero reiteró que todavía tiene cosas a hacer en Mercedes.

"En primer lugar, estoy inmensamente orgulloso del trabajo que hemos hecho en Mercedes. Desde 2020 hemos dado grandes pasos para mejorar dentro del equipo, como en la diversidad o en recursos humanos. Creo que estamos por delante de todos los demás equipos en ese sentido, y todavía hay una gran cantidad de trabajo por hacer", apuntó.

Aunque todo esto es lo que le espera a Hamilton para 2025, el multicampeón del mundo recalcó en Baréin que por ahora sigue centrado en la campaña de 2024 con Mercedes, con el objetivo de terminar su etapa con las 'Flechas Plateadas' de la mejor manera posible.

"Este capítulo aún no ha terminado. Sigo centrado al cien por cien en rendir para este equipo este año y tratar de terminar en lo más alto, ese es un gran, gran objetivo para mí y para el equipo, y tengo absoluta fe en todo y en todos en el equipo, y lo que hemos hecho hasta ahora creo que es genial, así que realmente espero que seamos capaces de alguna manera de cerrar la brecha con los Red Bull", manifestó.