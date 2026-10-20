Hockenheim, dispuesto a acoger un GP de F1 si esto le "abre las puertas de par en par a un contrato plurianual"

Archivo - Bandera de Alemania en el circuito alemán de Hockenheim. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

STUTTGART (ALEMANIA), 20 Oct. (dpa/EP) -

El circuito alemán de Hockenheim estaría dispuesto a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 debido al conflicto en Oriente Medio que pone en peligro la celebración de las carreras en Catar y Abu Dabi, aunque solo si esto le "abre las puertas de par en par a un contrato plurianual y a un futuro seguro" en la categoría.

"Si esta oportunidad de acoger una carrera puntual abre las puertas de par en par a un contrato plurianual y a un futuro seguro en la Fórmula 1, entonces ese es sin duda un escenario que nos plantearemos muy seriamente", afirmó Jörn Teske, uno de los directores generales de Hockenheim, junto a Jochen Nerpel, en declaraciones al portal Formel.1 recogidas por Europa Press.

Porque organizar una carrera de sustitución puntual no merecería la pena, sobre todo desde el punto de vista financiero, tal y como señaló Nerpel: "No me imagino que nos metamos en esto así sin más".

Hockenheim acogió por última vez el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 en 2019, y la última carrera celebrada en el país tuvo lugar un año después en Nürburgring, que tomó el relevo durante la pandemia de coronavirus.

El conflicto en Oriente Medio provocaron la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudí, aunque la de Baréin se celebró finalmente a principios de este mes en Malasia. También hay dudas sobre las pruebas que cierran la temporada en Catar y Abu Dabi, con el circuito italiano de Imola como alternativa provisional.

Hockenheim quiere volver, pero la tasa de organización, de unos 20 millones de dólares, supone un gran obstáculo. Nerpel afirmó que era su "deseo absoluto" que la F1 regresara a Hockenheim, pero por el momento no hay nada concreto.

El director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, declaró en julio que estaban en contacto con los organizadores de Hockenheim y que estaban estudiando "si podría celebrarse allí una carrera de Fórmula 1 a medio plazo, no a corto plazo". "Se necesitan más inversiones para nuestra plataforma; actualmente estamos manteniendo conversaciones al respecto", reveló.