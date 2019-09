Juan Manuel Correa será operado de la pierna derecha tras rechazar una amputación reconstructiva

Actualizado 28/09/2019 22:51:24 CET

CORREA Juan Manuel (usa), Development Driver of Alfa Romeo Racing, portrait during the 2019 Formula One World Championship, Grand Prix of Hungary from august 1 to 4, Hungaroring, Budapest - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto ecuato-estadounidense Juan Manuel Correa, envuelto el 31 de agosto en el accidente de la Fórmula 2 que costó la vida al francés Anthoine Hubert, está "completamente consciente" y será operado este domingo de sus lesiones en la parte inferior de la pierna derecha, después de rechazar someterse a una amputación reconstructiva del pie derecho. Según informa su departamento de prensa, el piloto del Sauber Junior Team by Charouz fue trasladado a principios de semana a un nuevo hospital en Londres especializado en cirugías ortopédicas, a medida que el foco de su recuperación cambia de sus pulmones a las extremidades inferiores de su cuerpo. "Juan Manuel ahora está completamente consciente, y sus pulmones se han recuperado mucho más rápido de lo previsto. Su mejora física general y su fuerza de voluntad ha impresionado a los médicos. El objetivo principal de esta semana ha sido conseguir que Juan Manuel esté en las mejores condiciones posibles para su operación el domingo, que durará más de 10 horas", señalan. Además, advierten de que la cirugía del domingo será "crucial para determinar el futuro de Juan Manuel". "Los médicos tendrán, por primera vez desde el accidente, acceso completo a las heridas en la pierna derecha inferior. Podrán determinar el nivel real de daño en su tibia, tobillo y pie. Durante la operación, guardarán lo que se puede guardar y quitarán lo que se necesita quitar para reconstruir la parte inferior de su pierna derecha lo mejor posible. Los cirujanos son los mejores en su campo y son cautelosamente optimistas dada la rápida recuperación que ha tenido Juan Manuel en la semana anterior", subrayan. Sin embargo, reconocen que las lesiones que sufrió son "graves", y la operación es "muy complicada". "Los médicos le dieron a Juan Manuel la opción de una amputación reconstructiva del pie derecho. Él ha elegido no escoger la amputación y proceder con la operación, entendiendo todos los retos que implica", afirman. Hasta hace unas semanas, Correa, nieto del expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja, se encontraba en estado de "coma inducido", asistido por una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y un respirador, tras sufrir un "síndrome de dificultad respiratoria aguda". Correa fue trasladado el martes 3 de septiembre a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital londinense desde el centro médico de Lieja (Bélgica) al que fue llevado tras el incidente. El sábado 31 de agosto, durante la primera de las carreras disputadas en el circuito de Spa-Francorchamps, novena cita del campeonato de Fórmula 2, los franceses Anthoine Hubert (BWT Arden), Giuliano Alesi (Trident) y el ecuato-estadounidense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team by Charouz) se vieron envueltos en un grave accidente en la segunda vuelta. El incidente se produjo en la curva Raidillon, cuando el monoplaza de Hubert, tras evitar un choque con Alesi, se fue contra las protecciones y al volver a pista fue arrollado por el coche del de Quito. La carrera fue inmediatamente suspendida. Horas después, la FIA confirmó el fatal desenlace del piloto de 22 años, campeón de GP3 Series en 2018. "La FIA lamenta informar que el piloto Anthoine Hubert no pudo superar las lesiones del accidente y falleció a las 18:35", anunció. El piloto del Sauber Junior Team by Charouz fue operado de fracturas en las dos piernas y de una pequeña lesión espinal en el centro médico de Lieja, a donde fue llevado en helicóptero tras el accidente.