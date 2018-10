Kvyat vuelve a Toro Rosso y sustituirá a Gasly en 2019

Publicado 29/09/2018 10:58:09 CET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto ruso Daniil Kvyat regresará la próxima temporada a Toro Rosso, de donde fue apartado en 2017, y sustituirá al francés Pierre Gasly, que correrá en 2019 para el 'hermano mayor', Red Bull, por lo que el equipo de Faenza confirma uno de sus dos corredores para el año que viene.

"Me gustaría agradecer a Red Bull y a Toro Rosso que me den esta oportunidad de competir en la Fórmula 1 de nuevo. Estoy muy satisfecho de regresar a un equipo que conozco muy bien", explicó Kvyat tras conocerse la noticia.

El ruso, que este año se quedó fuera de la parrilla y que está ejerciendo como piloto de desarrollo para Ferrari, recuperará un volante del que le apartaron en el tramo final de la temporada 2017; en aquella ocasión, Gasly le sustituyó y corrió al lado del español Carlos Sainz.

Ya en 2016, Kvyat había sido 'castigado' bajando de Red Bull a Toro Rosso, una acción que benefició al holandés Max Verstappen, hasta entonces compañero del madrileño. El piloto había llegado a Red Bull en 2015, cuando corrió al lado del australiano Daniel Ricciardo.

El de Ufá, de 24 años, ha participado en 72 Grandes Premios y ha logrado 133 puntos en su carrera en la Fórmula 1, con el segundo puesto en el Gran Premio de Hungría 2015 como mejor resultado.

"Toro Rosso siempre me ha hecho sentir como en casa y estoy seguro de que seguirá siendo así la misma la próxima temporada. También me gustaría dar las gracias a Ferrari por confiar en mis habilidades de pilotaje, lo que me permitió estar conectado a la Fórmula 1 como su piloto de desarrollo. Aunque mi trabajo se limitaba principalmente en simuladores, aprendí mucho, y ahora me siento más fuerte y mejor preparado que cuando salí de Toro Rosso", señaló Kvyat.

"Nunca perdí la esperanza de competir de nuevo, todavía soy joven y me he mantenido en buena forma para estar siempre preparado en caso de que se presentase otra oportunidad. Daré lo mejor de mí para ofrecer lo que el equipo espera de mí", añadió.

El director del equipo Toro Rosso, Franz Tost, considera que Kvyat merece "otra oportunidad". "Creo que se merece otra oportunidad en la Fórmula 1. Daniil es un piloto altamente capacitado con una velocidad fantástica, que ha demostrado varias veces en su carrera. Hubo algunas situaciones difíciles en el pasado, pero estoy convencido de que haber tenido tiempo de madurar como persona lejos de los circuitos le ayudará a mostrar sus capacidades innegables en la pista", afirmó.

"Haremos todo lo posible para proporcionarle un buen paquete, y creo que lo mejor está por venir. Estamos felices de darle la bienvenida a nuestro equipo para comenzar una exitosa temporada juntos", concluyó.