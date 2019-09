Leclerc sigue de dulce y firma el mejor crono del viernes en Monza

Actualizado 06/09/2019 17:02:07 CET

LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF90, HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W10 Hybrid EQ Power+, action during the 2019 Formula One World Championship, Belgium Grand Prix from August 29 to september 1 in Spa -Francorchamps, Belgium - Photo Flo - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha sido el más rápido este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Monza, con un crono de 1:20.978 que le ha valido para revalidar su mejor tiempo de la mañana, superando en el global a Lewis Hamilton (Mercedes) y Sebastian Vettel (Ferrari), mientras que Carlos Sainz (McLaren) fue duodécimo. No fue un día fácil para los pilotos, con mucha agua en la FP1 y, aunque con menos litros caídos en la FP2, también la lluvia hizo acto de presencia por la tarde. Una jornada pasada por agua, fría y húmeda, en la que de poco sirvió rodar y menos aún estar parados demasiados minutos por varias banderas rojas. Leclerc no obstante sigue de dulce, motivado por la victoria en el pasado Gran Premio de Bélgica, la primera en su carrera y la primera para Ferrari en este Mundial. La previsión de lluvia para el final de la segunda tanda hizo que éste fuera movida de inicio, y Leclerc marcó el mejor crono con neumático duro de seco, en principio el más lento. Ferrari, en su casa y en su 90 aniversario, abre bien el fin de semana al situarse Sebastian Vettel con el tercer mejor crono, a 201 milésimas de su compañero de equipo. Por su parte, el actual líder Lewis Hamilton colocó su Mercedes a sólo 68 milésimas de Leclerc, con goma media y con mucho por mostrar. Parece que los del 'cavallino rampante' serán rápidos de nuevo en Monza, el Autodromo fetiche de la velocidad, pero en Mercedes aprovechan mejor las escasas zonas de curva para, en global, prometer un mano a mano entre ambos. De hecho, Valtteri Bottas (Mercedes) fue cuarto a 0.369 de Leclerc. Los Red Bull de Marx Verstappen y de Alex Albon siguieron a los cuatro grandes, siendo Pierre Gasly (Toro Rosso) el primero de los mortales, ya a 1.146 del monegasco. Por su parte, Carlos Sainz terminó duodécimo en el global del día, aunque marcó el segundo mejor crono en una FP1 alterada por la fuerte lluvia. La segunda sesión dejó hacer más a todo el mundo, aunque estuvo parada tras un breve periodo de lluvia intensa que metió gravilla en pista. Un respiro que aprovecharon en McLaren para solucionar unos problemas de fugas en el fondo plano del MCL34 de Lando Norris, que no pudo marcar tiempos hasta el cuarto de hora final y se quedo antepenúltimo. Más accidentada fue la FP1, con hasta tres banderas rojas, y algunas otras amarilla. Monza puso un piso resbaladizo a los pilotos, que se quejaron de una constante falta de agarre. Los neumáticos de lluvia y sobre todo los intermedios fueron los más usados, pero no hubo manera de calentarlos lo suficiente como para buscar una vuelta rápida limpia, pese a que la pista se fue secando cuando dejó de llover y mejoró, y mucho, en la FP2. Después de sus aventuras pre-Dakarianas con Toyota, Fernando Alonso fue uno de los protagonistas de este viernes dejándose ver por el box de McLaren, atento a las evoluciones del MCL34 de su amigo Carlos Sainz y del británico Lando Norris. También se fue al muro a 'practicar' como director de carreras. El bicampeón del mundo, ya retirado de la Fórmula 1, abandonó el año pasado en Monza por un problema eléctrico en su McLaren