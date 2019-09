Leclerc vuelve a ganar en Monza y Sainz abandona

Actualizado 08/09/2019 18:23:18 CET

LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF90, celebrating his first victory and paying tribute to F2 driver Anthoine Hubert who lost his life during saturday's feature race, during the 2019 Formula One World Championship, Belgium Grand Prix from August 29 - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha logrado este domingo la victoria en el Gran Premio de Italia, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, tras resistir los ataques del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) en las últimas vueltas, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) no ha podido terminar la carrera después de sufrir problemas con el neumático derecho. De esta manera, Leclerc conquista su segunda victoria, del año y de su vida tras la de la semana pasada en Spa, y permite a Ferrari volver a lo más alto del podio en Monza, un trazado mítico para la 'Scuderia' y en el que no reinaba un 'Cavallino Rampante' desde que lo consiguiera Fernando Alonso en 2010. Tras una salida en la que el piloto del Principado defendió su posición de privilegio ante los dos Mercedes, fue el alemán Sebastian Vettel el que protagonizó el gran incidente de las primeras vueltas al llevarse por delante, en la 6, al canadiense Lance Stroll (Racing Point); su acción le obligó a penalizar con un 'stop and go' que arruinó su carrera. Fue, finalmente, decimotercero. También se trastocaron los planes de Carlos Sainz por un error cuando marchaba en sexta posición. Empezó a evidencias problemas de aerodinámica, y en la vuelta 27 tuvo que abandonar debido al mal ajuste de su neumático derecho. En la cabeza, Leclerc solventó la presión con una buena parada, y resistió a los intentos de Hamilton, entonces segundo, por pasarle antes del ecuador de la cita, una situación sostenida hasta que restaban únicamente diez giros para la bandera a cuadros. La salida de pista del británico, que volvió a pista tercero tras su compañero de equipo, le descartó de la terna de favoritos y metió de lleno en ella a Bottas, que aprovechando su mejor ritmo acosó al monegasco en el tramo final. Sin embargo, Leclerc resistió para lograr su segundo triunfo seguido y acabar con la sequía de Ferrari en Monza. El 'Top 10' de la cita lo completaron Hamilton, el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el holandés Max Verstappen (Red Bull), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el británico Lando Norris (McLaren). La próxima carrera, el 22 de septiembre en Singapur.