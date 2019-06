Mercedes busca un récord de McLaren en el escenario de su última 'pesadilla'

Actualizado 28/06/2019 10:54:26 CET

44 HAMILTON Lewis (gbr), Mercedes AMG F1 GP W10 Hybrid EQ Power+, action during the 2019 Formula One World Championship, France Grand Prix on june 20 to 23 at Le Castellet - Photo Francois Flamand / DPPI FRANCOIS FLAMAND / DPPI / AFP7 / Europapress