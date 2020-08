Pirelli llevará sus compuestos más duros de la gama a Montmeló

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pirelli, proveedor de neumáticos del Mundial de Fórmula 1, anunció este lunes que llevará este fin de semana al Gran Premio de España, que se celebrará en el circuito de Montmeló, sus tres compuestos más duros de la gama.

La marca italiana ha elegido para la cita española del calendario los tres compuestos más duros de su gama: el C1 como P Zero blanco (duro), el C2 como P Zero amarillo (medio) y el C3 como P Zero rojo (blando). Esta designación, aclaró, "es idéntica a la de la pasada temporada" pese a que se celebre en agosto.

"El circuito, calor al margen, supone siempre un gran desafío para los neumáticos, por la presencia de curvas con grandes cargas energéticas y fuerzas g, como el curvone (3) o la curva número 9", advirtió.

Por su parte, Mario Isola, responsable de Pirelli en F-1, remarcó que, aunque los pilotos acudan "por tercera vez" al circuito barcelonés, ya tienen allí dos tandas de entrenamientos de pretemporada, "las condiciones de este fin de semana serán muy distintas, tanto por el calor, que será más intenso, como por las mejoras en los coches" desde estos ensayos.

"Las altas temperaturas de Barcelona a mediados de agosto incrementarán la degradación térmica en una pista que, ya de por sí, es muy dura con las cubiertas, de modo que resultará capital gestionarlas bien y cuidar cualquier tipo de sobrecalentamiento que afecte a la tracción", añadió.

Por este motivo, Isola cree que "los entrenamientos libres serán determinantes a la hora de valorar el comportamiento de las gomas en estas circunstancias". "Como se confirmó en Silverstone, los monoplazas actuales son los más veloces de todos los tiempos, y el Gran Premio de España, nunca antes celebrado en agosto, reúne las condiciones para ser la carrera más exigente con los neumáticos que jamás hemos visto en el Circuit", avisó.