De la Rosa: "La Fórmula 1 peca de ser previsible"

"La Fórmula E tiene que crecer todavía para que un piloto del tamaño de Alonso pueda entrar", afirmó el expiloto sobre su compatriota

El expiloto español Pedro Martínez de la Rosa ha afirmado que el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 "peca de ser previsible", merced a la superioridad que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha exhibido este año en busca de su quinto título mundialista, con la única competencia del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y sin ninguna opción para otros conductores de enjundia como Fernando Alonso (McLaren).

"La Fórmula 1 peca de ser previsible. Es un campeonato precioso, sigo estando enamorado de la Fórmula 1 y moriré enamorado de la Fórmula 1, no hay nada en mi vida que creo que vaya a ser mejor que la Fórmula 1. Pero sí que es verdad que el crecimiento que va a tener la Fórmula E no lo va a tener la Fórmula 1, y por eso estoy involucrado en la Fórmula E, porque creo que es el campeonato con más futuro", comentó De la Rosa en una entrevista concedida Europa Press tras participar en el lanzamiento de Modis IT & Engineering, división del Grupo Adecco especializada en perfiles tecnológicos y de ingeniería..

"Es muy importante que haya categorías como la Fórmula E, como el DTM, como el WEC, como el Campeonato del Mundo de turismos... porque, al final son salidas al talento. La vida no empieza y acaba en la Fórmula 1, que es un error que tenemos muchos pilotos. Vemos la Fórmula 1 como el objetivo final, como el éxito. Yo creo que hay otras categorías que quizás no tienen el prestigio de la Fórmula 1, pero te permiten ganarte la vida y ser un piloto profesional de competición, que al final es a lo que tiene que aspirar cualquier piloto", añadió.

Además, en su rol de asesor del equipo Techeetah en la Fórmula E, De la Rosa dijo que ambos campeonatos "son totalmente alternativos" en el calendario. "Lo principal es que la Fórmula E ocurre dentro de una ciudad y la Fórmula 1 en circuitos permanentes; por tanto, yo creo que son bastante diferentes. El tipo de público también es bastante diferente; al que le gusta la Fórmula 1, probablemente no le guste tanto la Fórmula E, y el público de la Fórmula E es mucho más joven que el de la Fórmula 1", indicó al respecto.

"Lo que sí es verdad es que la Fórmula E va a crecer muchísimo más que la Fórmula 1 en los próximos diez años. La Fórmula E va de la mano de la futura movilidad, y la futura movilidad va ligada al coche eléctrico. No sabemos cuánto tardará ni la fuente de energía, si será batería de litio o fuente de pila de hidrógeno, etc.; pero sabemos que será el coche eléctrico el que acabe imponiéndose. La Fórmula E está predestinada a crecer, porque todos vamos a ser usuarios de un coche eléctrico, no hay ninguna duda", insistió.

"LA FÓRMULA E TIENE QUE CRECER PARA QUE ALONSO ENTRE"

El expiloto descartó ver a Alonso en la Fórmula E a corto plazo. "Tiene que crecer un poco todavía para que un piloto del tamaño de Fernando pueda entrar. Pero también es verdad que este año por ejemplo entra Felipe Massa, una estrella mundial que viene después de ser subcampeón del mundo de Fórmula 1. Eso es muy positivo e indica el grado de talentos que está aglutinando la Fórmula E. Cuando un piloto como Massa quiere la Fórmula E, es que realmente la Fórmula E está por el buen camino", explicó.

Por otra parte, valoró la retirada de Alonso de la F1 en cuanto acabe esta temporada. "Vamos a perder un piloto de tal calibre, que creo que aún no somos conscientes de la suerte que hemos tenido con él, de que hemos tenido la suerte de tener a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Pero, por suerte, Fernando se va de la Fórmula 1 y seguiremos disfrutando de él en otras categorías; y quién dice que no vuelva a la Fórmula 1, que también es una posibilidad", reflexionó.

"Yo creo que Fernando ha sido para España lo que Senna ha sido para Brasil: un referente para los chicos jóvenes, un pedazo de campeón... Pero Fernando sigue estando con nosotros, sigue siendo un activo nacional y ojalá vuelva", concluyó De la Rosa, dejando puertas abiertas al retorno de su compatriota al 'gran circo' del automovilismo.