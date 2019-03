Publicado 02/03/2019 10:49:59 CET

El expiloto español Pedro Martínez De la Rosa ha opinado que el "favorito para ganar el Mundial" de Fórmula 1 es Sebastian Vettel "diga lo que diga la gente", ya que Ferrari viene en un "estado bestial", al tiempo que estima que McLaren estará "mejor que el año pasado" si sabe cómo "evolucionar" con el coche.

"Yo creo que no hay que menospreciar a Vettel, cuatro veces campeón del mundo, diga lo que diga la gente... Le veo muy fuerte, ahora mismo el favorito para ganar el Mundial es Vettel", señaló Pedro Martínez De la Rosa, actual asesor del equipo de Fórmula E Techeetah, en una entrevista a Europa Press.

Desde 2010, solo Nico Rosberg ha conseguido romper la hegemonía de Vettel y Hamilton en el Mundial y De la Rosa no espera grandes sorpresas esta temporada, pese al cambio de reglamento. "Tenemos que partir de la base de que en la Fórmula 1, el cambio de reglamento aerodinámico que ha habido es muy limitado, yo no veo una Fórmula 1 diferente a la del año pasado. Veo un Ferrari en un estado muy, muy en forma, por lo que realmente, este año, a priori, el coche favorito es el Ferrari, esta es la gran diferencia con el año pasado", analizó el expiloto de Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber y HRT.

"A nivel de cambio normativo, vemos algún adelantamiento más, porque el DRS, al abrirse con otra altura, permite coger más velocidad. El diferencial entre el que tiene DRS y el que no lo tiene es mayor, simplemente eso. Toda la polémica sobre el alerón delantero no va a influenciar para nada", comentó respecto la nueva normativa aerodinámica.

A pesar de que no prevé cambios significativos en la lucha por el título, si ve al monegasco Charles Lecrerc como un claro candidato a "luchar por el Mundial". "Va a estar ahí delante seguro, sin ninguna duda. Es un piloto con experiencia en la Fórmula 1, viene rodado de Sauber, y viene en un momento donde Ferrari está en un estado bestial", expresó sobre una de las sensaciones del campeonato, que con tan solo 21 años fichó por Ferrari para suplir a Raikkonen.

"Estoy seguro que McLaren estará mejor que el año pasado, aunque no estoy en condiciones para poder decir dónde. Carlos está en un gran momento de forma también porque viene con mucha experiencia en Fórmula 1, ha estado en dos equipos diferentes y este es su tercero. Al final, la pregunta es: ¿Hasta dónde sabrá evolucionar McLaren su coche durante el año? Van a empezar mejor que el año pasado, pero el límite va a ser la evolución", indicó a raíz de los primeros test de la temporada.

Y esa mejoría en la escudería británica respecto a la temporada pasada viene por realizar un "buen trabajo" desde el principio, con una fiabilidad "buenísima". "Han hecho varios días de más de 100 vueltas al día y eso no lo habíamos visto en los últimos años con McLaren. Eso es muy positivo, pero el nivel de rendimiento puro y duro, lo veremos en las próximas carreras", añadió.

"ALONSO TIENE OBJETIVOS MUY AMBICIOSOS"

Pero, ahora, el principal cometido de Pedro De la Rosa está en la Fórmula E, donde es asesor del equipo Techeetah, y una competición a la que espera que Fernando Alonso se sume cuando cumpla sus "objetivos" actuales. "Cuando los haya cumplido será el momento para 'atacarle', para ver si se anima. Pero ahora está muy concentrado en las 500 millas, en su campeonato, Le Mans, todos estos objetivos, que son muy ambiciosos", admitió.

"La Fórmula E es un campeonato muy interesante y muy abierto. Tenemos un equipo, el Techeetah, que es un equipo campeón y vamos a ir a más, queremos ir a más. Es un campeonato muy competido, en el que puede pasar cualquier cosa, es apasionante, y eso es lo que le hace tan atractivo", manifestó en relación a una categoría que está creciendo, aunque no se puede comparar con la Fórmula 1, porque son "muy diferentes".

"La F1 siempre seguirá siendo la Fórmula 1, de la que estamos todos enamorados. La formula e es un campeonato alternativo, que va a air creciendo y va a ir reduciendo la distancia con la formula 1 seguro, porque poco a poco el coche eléctrico se irá imponiendo. Lo que no podemos es luchar contra la realidad, y la realidad es que, nos guste o no, el coche eléctrico se impondrá", afirmó con contundencia y convencido de que cada vez será más importante.

De la Rosa sabe que se impondrá el coche eléctrico, pero no sabe con qué fuente de energía. "No sé si una batería de litio, una pila de hidrógeno o alguna otra que yo ni sé. Pero al final esa es la realidad en la que vivimos y por eso me interesa mucho estar en la Fórmula E, que nos está informando de lo que va a pasar en la industria del automóvil", agregó.

"Los coches de la Fórmula 1 son tremendamente rápidos, pero son híbridos, son motores de combustión interna, de gasolina, más una ayuda de motor eléctrico. En la Fórmula E son cien por cien eléctricos y el piloto bueno es aquel que va rápido y el que gestiona la energía de manera muy eficiente, porque tienes unos KW/h determinados para hacer toda la carrera. El piloto no solo ha de ir rápido, sino que ha de ahorrar y cargar la batería en las frenadas y eso requiere un entrenamiento muy específico", concluyó De la Rosa aludiendo a cómo debe correr un piloto de Fórmula E.