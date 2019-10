Sainz: "Aguantar el ritmo de Albon y de Leclerc es especial"

Publicado 13/10/2019 11:29:17 CET

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que no deben "acostumbrarse" a sus últimas posiciones en el Mundial de Fórmula 1, entre ellas el quinto puesto de este domingo en el Gran Premio de Japón, y ha recalcado que haber podido "aguantar el ritmo" del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) han hecho de la prueba de Suzuka algo "especial".

"Aguantar el ritmo de Albon y de Leclerc es algo que en ningún otro Gran Premio habíamos conseguido, así que este es un poquito más especial", reconoció en declaraciones a Movistar F1 tras la conclusión de la carrera en el circuito nipón.

Además, el madrileño apuntó que "no hay que acostumbrarse" a tener este tipo de actuaciones. "Hoy íbamos muy rápido; el coche ha ido muy bien todo el fin de semana y yo he ido supercómodo con el coche", señaló, antes de hablar de su lucha en la pista con Leclerc.

"En cuanto me ha pedido el equipo que tirase para el segundo 'stint', porque venía Leclerc muy rápido, de repente he encontrado unos 33 medios que hasta yo me he quedado un poquito sorprendido. Hemos conseguido que se rindiese; en vez de intentar cogernos ha tenido que parar para intentar hacer la vuelta rápida", concluyó.