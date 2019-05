Sainz: "Después del 'safety car', hemos abierto un hueco"

Publicado 26/05/2019 19:02:40 CET

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) admitió este domingo que "abierto un hueco" clave respecto a sus perseguidores "después del 'safety car'" que necesitó ponerse en liza durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta parada del Campeonato del Mundo.

"Después del 'safety car', he puesto unas vueltas muy buenas y les hemos abierto un hueco", dijo Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus, tras haber acabado la carrera en el sexto lugar. "Muy contento, muy contento. Porque lo hemos luchado, lo luchamos ayer en la 'qualy' con una vuelta muy buena y hoy en la salida pasando a los dos Toro Rosso por fuera en la curva 3", añadió sobre su remontada.

"Un poco locura, pero bueno... ha valido la pena. Y luego buen 'timing' en la parada, nos hemos defendido bien con el 'graining' de Kvyat, así que perfecto", afirmó el piloto madrileño. "He salido bien, casi paso a Gasly y a Kvyat. Pero luego me he encerrado en la curva 1", relató.

"Luego, Albon me ha cogido el exterior en la 1, hemos llegado en paralelo en la 3 con Albon y me he tirado por fuera... y me tirado tan rápido que he visto que pasaba a Kvyat también por fuera en la 3", describió antes de hacer un balance positivo de su actuación.

"Ya tocaba. Después de las tres primeras carreras, que teníamos igual o mejor ritmo que las últimas tres.... Pero es que así es la Fórmula 1. En otras carreras que no tienes tan buen ritmo, de repente consigues puntos", indicó Sainz finalmente.