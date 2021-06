Sainz: "Estamos sufriendo, es difícil ir peor"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá duodécimo en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, ha asegurado que su última vuelta en la Q2, que fue anulada por exceder los límites de la pista, "no hubiese cambiado" su posición final, y ha reconocido que están "sufriendo" en Red Bull Ring y que es "difícil ir peor" que en la clasificación en carrera.

"No es que el último tiempo me hubiese puesto mucho más adelante, hubiese calificado igual. El tiempo sí que era una décima más rápido, pero no hubiese cambiado mucho la posición. Se nota que estamos sufriendo en este circuito, nos cuesta en este tipo de circuito, con tanta recta larga, media rápida... El coche no se está adaptando muy bien y a mí me está costando un poquito más saber cómo conducirlo", confesó en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Además, el madrileño, que no pudo pasar a la Q3, espera que en la carrera de este domingo puedan ir "un poquito hacia adelante". "Esperemos que las sensaciones mejoren. Es difícil ir peor de lo que hemos ido hoy en 'qualy', está claro que hay algo que no estamos entendiendo bien del todo en este circuito. Ojalá las tendencias cambien y en carrera sepamos ir hacia adelante en vez de hacia atrás", concluyó.