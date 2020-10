Sainz: "Estoy más lejos de lo que me gustaría"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que está "más lejos" de sus rivales de lo que le gustaría, después de confirmar que saldrá desde la décima posición de salida en el Gran Premio de Emilia-Romaña, y ha reconocido que no se ha sentido "cómodo" durante la sesión de calificación.

"No me he sentido cómodo ya desde la Q1 y desde los Libres 3. Luego hemos conseguido encontrar un poco el ritmo y nos hemos ido acercando, pero en la Q3 solo me quedaba un set de neumáticos nuevos, cuando en el resto de las Q3 me quedaban dos. No ha sido lo ideal, estoy más lejos de lo que me gustaría, sobre todo de los AlphaTauri, que nos han metido casi cuatro décimas, y el Renault también. Tenemos deberes", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño no es demasiado optimista con poder "compensar" la distancia con sus principales rivales en carrera. "Si nos hubiesen ganado por una décima, en carrera se puede compensar, pero son tres, casi cuatro, es demasiado. Lo vamos a intentar, como siempre. Hoy no iba demasiado cómodo con el coche y esperemos que mañana, con la gasolina de carrera, podamos ir un poco mejor", concluyó.