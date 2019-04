Sainz: "Por fin no nos pasa nada raro"

Publicado 28/04/2019 16:28:50 CET

MADRID, 28 Abr.

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha resaltado que "por fin" no ha sucedido nada "raro" con su coche y se ha mostrado satisfecho con su séptima posición en el Gran Premio de Azerbaiyán, seis puntos vitales después de que no acabasen de "salir los resultados".

"Por fin no nos pasa nada raro y demostramos lo que somos capaces de hacer", señaló en declaraciones a Movistar F1. "Bakú siempre nos da ese puntito de optimismo antes de ir a Barcelona. Todo el año hasta ahora he ido cómodo con el coche, he hecho 'qualys' muy buenas, vueltas muy buenas, he ido muy rápido, pero no han acabado de salir los resultados. Hoy, por lo menos, no nos ha pasado nada y ya estamos ahí, con esos seis puntitos", destacó.

El madrileño destacó su buena salida desde la novena posición en el circuito urbano de Bakú. "Sabía que tenía ritmo y que ayer podría haber calificado sexto o séptimo sin problemas. Sabía que saliendo noveno me podría meter rápido en la lucha por ese sexto puesto. He ido pasando uno a uno y me he colocado atacando a Pérez y luego ha parado", subrayó.

En este sentido, señaló que la jugada "salió bien", aunque se le resistió sobrepasar al mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point). "En las primeras seis o siete vueltas ya estaba donde quería, que era atacando a Pérez; luego ha parado para protegerse de nosotros y hemos intentado ir largos para ver si le podíamos hacer un 'overcut', pero ya nos quedaban pocas ruedas y hemos caído detrás de Lando -Norris- y de Pérez otra vez", manifestó.

"Me he dedicado toda la carrera a guardar ruedas para ver si al final le podíamos atacar, pero no sé qué ha pasado que en el 'safety car' Pérez ha revivido y ha encontrado un ritmo que no tenía. Es un pena, no ha podido ser", continuó.

Además, restó importancia al hecho de que su compañero Lando Norris haya parado antes que él. "Tampoco hace falta entenderlo; han intentado hacer el 'undercut' a Pérez con esa parada. Como yo he salido con rueda nueva, quizás pensaban que yo podía ir un poquito más largo y atacar al final de carrera. Lo hemos intentado, no ha salido, pero he recuperado la posición que yo creo que merecía", concluyó.