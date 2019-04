Sainz: "Hay que ser positivos con todo lo que esté en mi control"

Publicado 31/03/2019 20:10:22 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha afirmado que "hay que ser positivos" con "todo lo que esté" en su "control", pese a haber abandonado este domingo en la penúltima vuelta de la carrera del Gran Premio de Baréin, segunda prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Hay que ser positivos con todo lo que esté en mi control. Ha sido un buen fin de semana para mí, con esa salida y esas primeras vueltas... Hay que seguir quedándose con lo positivo, los resultados ya llegarán; tengo mucha confianza con el coche y con el equipo", indicó ante los micrófonos de Movistar Plus.

Además, el madrileño restó importancia a su toque con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que trajo los problemas en su bólido que luego provocaron dicho abandono. "Son cosas de carrera, cosas de incidentes...", reflexionó Sainz al respecto.

"Por mi parte, solo puedo decir que he salido bien, que he hecho todo lo que tenía que hacer, que he intentado todo lo que tenía que intentar y que me ha tocado la peor parte, me ha tocado pinchar a mí con la leche que me ha dado", se lamentó.

"Lo normal era que hubiésemos pinchado los dos y que nos hubiésemos quedado los dos fuera de carrera. Él ha tenido la suerte de poder continuar, pero me ha dado muy, muy fuerte; eso ha sido todo", analizó el de McLaren antes mostrarse optimista de cara al próximo Gran Premio en China.

"Voy a intentar sacar positivos: buena salida; buena primera vuelta; los de delante no se me escapaban, podía aguantar a los seis primeros sin problemas. Y, luego, no creo que hubiésemos acabado en los puntos porque me ha fallado la caja de cambios toda la carrera; eso nos iba haciendo perder casi un segundo por vuelta", concluyó.