Sainz: "Hemos hecho nuestro deberes y ha vuelto la normalidad"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha afirmado este sábado que en el seno de su escudería habían hecho los "deberes" y que por es motivo "ha vuelto la normalidad", en alusión a su séptimo lugar en la sesión de calificación del Gran Premio de Alemania, undécima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Las 'qualies' últimamente no habían ido como me hubiese gustado. En Austria ni la hice; en Paul Ricard, Lando [Norris] fue muy rápido toda la semana; en Canadá hubo un error; en Silverstone me equivoqué con el alerón delantero... Hoy hemos hecho nuestro deberes en la fábrica y ha vuelto la normalidad", comentó Sainz.

"Muy buenas", así describió Sainz sus sensaciones justo tras acabar la sesión de calificación. "Sobre todo, después del día de ayer, que sufrimos como equipo por los pasos adelante que habían dado nuestros rivales directos", añadió ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Hoy hemos reaccionado, con el coche un poco mejor, y el resto ha sido ir poniendo buenas vueltas en 'qualy'. Hemos aprendido del fin de semana pasado, de los errores que cometimos, y hoy hemos hecho una 'qualy' un poco por encima de las expectativas", admitió.

"Mañana da igual, sea como sea, llueva o sea en seco. Porque solemos ir mejor en carera que en 'qualy'. Si llueve... nunca he rodado con McLaren en lluvia, veremos qué se puede hacer. Como siempre, tomárselo con calma en la lluvia", dijo Sainz finalmente.