Sainz: "Hoy hemos vuelto un poco a la realidad"

27/10/2018

EUROPA PRESS

El piloto español Carlos Sainz (Renault) reconoció el baño de "realidad" este sábado en la calificación del Gran Premio de México, donde solo pudo ser octavo después de haber sido tercero en los libres del viernes, y avisó de que será la duración del neumático lo que marque la estrategia de la carrera.

"Hoy hemos vuelto un poco a la realidad. Estábamos lejos de los de cabeza. Contento porque tenemos a los dos coches en la Q3, el progreso que se ha hecho desde Suzuka es muy grande, pero a nivel personal no muy contento", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"Ha sido una 'quali' bastante mala, en ningún momento me he sentido como el resto del fin de semana. Tenía mucho sobreviraje que no me permitía atacar, iba haciendo muchos errores. Hay que analizar por qué ha cambiado tanto el coche", añadió.

El madrileño señaló a sus rivales y recordó la importancia de la goma. "El ritmo de carrera dependerá de la goma, no dependerá de nosotros. Dependerá de cuánto dure la goma, si se puede ir a una parada o no. Hay que temerlos (Force India) pero estamos delante de ellos y sabemos que Sauber es el equipo a batir desde hace varias carreras", finalizó.