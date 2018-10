Sainz: "Una de mis mejores clasificaciones del año, sin duda"

Publicado 01/09/2018 17:04:07 CET

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha descrito "sin duda" como "una de las mejores clasificaciones del año" su desempeño de este sábado en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en cuya carrera dominical saldrá desde la séptima posición de la parrilla.

"Una de mis mejores clasificaciones del año, sin duda. Sobre todo por la dificultad que conllevaba el hecho de estar en un circuito que no nos favorece, por venir de un fin de semana difícil como en Spa; he ido en una dirección muy, muy diferente a la que fui en Spa y parece que me he reencontrado un poco mejor en el coche", dijo Sainz ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Al final, cuando uno va cómodo, salen las vueltas rápidas. Que mañana tiren de nosotros en las rectas porque, si no, va a ser complicado; llevamos un ala que produce mucha carga aerodinámica, lo que también nos hace ir muy lentos en las rectas. Hoy hemos tenido que jugar un poco con rebufos; y mañana, sin rebufos, va a ser difícil", afirmó el piloto madrileño.

Además, Sainz reiteró que la sesión clasificatoria "ha ido bien" para sus intereses. "Ha sido un sábado un poco raro, porque antes de la 'qualy' hemos tenido que cambiar el ala de atrás y hemos tenido que poner más carga aerodinámica por culpa del fallo que ha tenido Nico (Hulkenberg) en los libres 3", describió.

"Y luego me he encontrado con un coche que me daba bastante confianza al principio de la 'qualy'. He hecho una vuelta muy buena en la Q1 ,que me ha valido para pasar a la Q2 y luego a partir de ahí he cogido muy buen ritmo. Poco a poco he ido bajando y al final estamos séptimos que, si me lo dices antes del fin de semana, no me lo hubiese esperado para nada", concluyó Sainz.