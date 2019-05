Sainz: "Necesitamos que alguien de arriba falle para estar mejor del séptimo puesto"

Publicado 08/05/2019 14:35:29 CET

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) cree que, siendo "realista", el objetivo para la carrera de este fin de semana, en el Gran Premio de España que se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya, es ser el "mejor del resto" y optar a la séptima posición, y es que para estar "más arriba" tiene claro que siguen necesitando que algún Mercedes, Ferrari o Red Bull falle.

"Ser el mejor del resto en Barcelona es difícil, todos están todo apretando mucho. Ser séptimo y octavo sería el resultado soñado. Luego, de los seis de arriba siempre falla alguno y ojalá fallara alguno para estar más arriba. Seguimos necesitando que fallen los de delante", manifestó este miércoles en un acto con Estrella Galicia 0,0 en Alella (Barcelona).

Sainz recalcó que, siendo "realistas", su meta sería poder ver al McLaren "como el mejor del resto". "Si no falla nadie, el objetivo sería estar séptimo y octavo en calificación y carrera. Va a ser difícil porque Haas iba en pretemporada 3 ó 4 décimas más rápido", reconoció.

"Repito que lo que quiero ver es que el coche mejore durante el año, progresión. El motor Renault ha recortado distancias con los mejores, con Ferrari y con Mercedes, y somos capaces de compensar a veces esa pérdida con un alerón trasero de baja carga. Pero seguimos por detrás, Renault tiene que seguir trabajando", se sinceró.

De todos modos, después de puntuar en Bakú, con su séptimo puesto, espera seguir mejorando y que "los problemas de fiabilidad de las primeras carreras no estén" para poder "coger ritmo a base de sumar puntos continuamente, lo que necesita el equipo este año".

Y ahora llega a su circuito "talismán". "Es donde mejores resultados he sacado, seguramente. Por circunstancias, en toda mi carrera he tenido un coche que iba mejor en curvas que rectas, y Barcelona tiene más curvas. En Toro Rosso, cuando faltaba velocidad punta, en Renault y ahora en McLaren, que no somos los más fuertes en recta, este circuito me ha venido siempre bien", celebró.

"Creo que es el mejor 'highlight' de mi carrera en este Gran Premio (quinto en la parrilla del primer año). Recuerdo ver a Alonso, con el Ferrari, calificar quinto, sexto o séptimo, y llegar en mi primer año con el Toro Rosso y ponerle quinto fue un 'shock', algo muy especial", señaló.

"Disfruto mucho este circuito. El quinto puesto del año anterior o el ir tercero, que siempre he puntuado aquí, son 'mensajitos' que siempre hay que enviar de vez en cuando. Este es uno de mis circuitos talismanes para mandar 'mensajitos'", subrayó sobre su buen hacer en Montmeló y el aprovecharlo para ganar prestigio en la Fórmula 1.

De todos modos, es consciente de que el margen de mejora en McLaren es "muy grande". "Hay coches que van más de un segundo por vuelta más rápido, eso quiere decir que tenemos un margen muy grande. No viene solo del coche, del motor, sino de cosas que no dependen de McLaren, pero el objetivo es traer evoluciones y mejorar, que esas evoluciones funcionen porque no siempre en la F1 funcionan", remarcó.

"EL GP DE ESPAÑA TIENE SUFICIENTE HISTORIA PARA LA F-1"

Por otro lado, Sainz manifestó su deseo de que la Fórmula 1 pueda seguir viniendo a Montmeló, ya que el Circuit y la F1 están en negociaciones para prolongar un acuerdo que termina este año.

"Para mí no hay duda de que es el Gran Premio más importante del año, a nivel personal y no personal. Para la F1 tiene suficiente historia y caché como para decirle a todas las instituciones que esta carrera es un 'must' dentro del calendario", aseguró.

"La gente no es tonta y eso lo sabe, todas las instituciones lo están teniendo en cuenta, y como dijo el presidente del Circuit se tiene en cuenta a la hora de negociar y ojalá lleguen a buen término. Hay que estar seguro y pedir que las instituciones se pongan de acuerdo", concluyó.