Sainz: "No estoy muy contento, es un quinto puesto que sabe a poco"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido que "no" está "contento" con su quinto puesto en el Gran Premio de Eifel, ya que con el monoplaza "de hace dos carreras" hubiese tenido posibilidades de ascender al podio, y ha asegurado que deben "investigar" por qué el nuevo paquete aerodinámico no acaba de dar "buen rendimiento".

"No estoy muy contento, es un quinto puesto que sabe a poco. Cuando ves a Ricciardo y a Pérez por delante y ves que se nos ha escapado una oportunidad de luchar por ese podio... Con el coche que hoy he tenido seguro que no, pero con el de hace dos carreras, igual sí", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño explicó que fue una carrera "complicada" porque tenían "mucho más 'graining' que el resto de los equipos". "Espero que por lo menos esto sirva para conseguir 60 vueltas de análisis y de datos para que volvamos a la fábrica e investiguemos qué hay en este nuevo paquete que no acaba de darme buen 'feeling' y el rendimiento que esperábamos", subrayó.

Por otra parte, analizó el desarrollo de la cita en Nürburgring. "La carrera ha empezado más cuando Ocon ha tenido el problema y me he podido poner en aire limpio. He conseguido extender la vida del neumático más de lo que esperaba y he empezado a recuperar un poco de tiempo a Pérez y a Lando -Norris-. Aun así, no iba cómodo, iba sufriendo. Hoy ha sido un día sufrido, no iba constante con el coche. Son diez puntitos que saben bien, pero cuando vas sufriendo 60 vueltas acabas la carrera un poco desubicado", manifestó.

Por último, afirmó que deben "investigar qué ha pasado con Lando", que tuvo que abandonar por problemas en el monoplaza. "Son puntos que eran importantes para el campeonato. Se nos siguen acercando, si no nos han adelantado ya, así que entre el fallo del motor y lo poco que hemos corrido este fin de semana, sobre todo con mi coche, hay deberes y hay que remontar", concluyó.