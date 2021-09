Sainz: "No tenemos demasiado ritmo, a ver si podemos acabar entre los cinco o seis primeros"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que no tienen "demasiado ritmo" para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia, en la que saldrá sexto, y que por ello estará satisfecho si consigue acabar "entre los cinco o seis primeros", además de reconocer "no" tenía la "confianza muy alta" tras su accidente sufrido en los Libres 2 de Monza.

"No tenemos demasiado ritmo, todos los que van por delante van más rápido y todos los que van por detrás van un pelín más lentos, así que más o menos esa es nuestra posición. Mañana intentaremos hacer una buena salida para ver si nos podemos meter en la pelea y acabar entre los cinco o seis primeros", señaló en declaraciones a DAZN tras la calificación al sprint.

Sobre el accidente sufrido en los segundos entrenamientos libres, el madrileño explicó que se ha podido "recuperar bien", y dio las gracias a sus mecánicos. "Gracias a ellos, lo del coche no ha sido para tanto, no estaba el chasis dañado, que era mi preocupación. He podido salir a la 'sprint qualy' gracias a un gran trabajo de los mecánicos", apuntó.

Por último, analizó su carrera al sprint en Monza. "No he salido muy allá. En la curva 1 hubo el accidente de Gasly, y todos los que íbamos por fuera nos hemos visto en el atasco y los que iban por dentro nos han pasado. A partir de ahí he ido intentando recuperar sensaciones con el coche; después del golpe de esta mañana, la confianza no era muy alta en la curva 8, donde me sacaba casi todo Charles. Me lo he querido tomar con calma para ir cogiendo confianza de cara a mañana", finalizó.