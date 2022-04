Sainz: "Salir entre los cuatro primeros era el objetivo"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que "salir entre los cuatro primeros" era "el objetivo" que se había marcado tras partir décimo en la carrera al esprint del Gran Premio de Emilia-Romaña, que decidió las posiciones de la carrera del domingo, y ha reconocido que todavía no acaba de sentirse cómodo con su monoplaza.

"Estoy contento de salir mañana entre los cuatro primeros, ese era el objetivo, llegar hoy cuartos. Ha sido una carrera limpia, sin problemas, con una buena salida y unos buenos adelantamientos. Ahora queda preparar la carrera de mañana, que parece que los Red Bull tienen un poquito más este fin de semana. Vamos a tener que encontrar algo si queremos plantarles cara", señaló en declaraciones a DAZN.

Por otra parte, el madrileño valoró la posibilidad de que la lluvia caiga sobre Imola este domingo. "Nosotros tenemos un 30-40% de probabilidad de lluvia, así que es posible que en algún momento llueva. Si llueve, nos divertiremos, y si no llueve, habrá que ver cómo podemos corregir ese déficit que tenemos con Red Bull. Estoy contento con mi ritmo a final de carrera, pero parece que tiene menos degradación", explicó.

Por último, Sainz reconoció que todavía no se siente del todo cómodo con su monoplaza. "Es la pregunta del millón... La verdad es que no. Si no, errores como el de ayer no pasaría. No acabo de ir al 100% cómodo con este coche. Hago todo lo que puedo para encontrar ese 'feeling', pero en un fin de semana al esprint no he podido probar todas las cosas que me gustaría haber probado. Hasta entonces, hay que trabajar duro para ver qué puedo encontrar, y si no, ya llegará", concluyó.