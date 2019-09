Hamilton recupera el mando y Sainz vuelve a ser el mejor del 'resto'

Actualizado 20/09/2019 16:26:50 CET

VERSTAPPEN Max (ned), Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15, action during the 2019 Formula One World Championship, Belgium Grand Prix from August 29 to september 1 in Spa -Francorchamps, Belgium - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto británico Lewis Hamilton ha recuperado el mando de la Fórmula 1 para marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, donde Carlos Sainz (McLaren) ha vuelto a ser el mejor del 'segundo vagón' de la parrilla con su séptima posición. Después de dos victorias consecutivas de Ferrari en Bélgica e Italia, Hamilton llegaba a Marina Bay con ganas de reivindicarse y no tardó en hacerlo. Tras una primera tanda en la que Mercedes apenas se dejó notar, el líder del Mundial salió en la palestra en la segunda para detener el cronómetro en 1:38.773. El británico, que el domingo buscará su quinta victoria en Singapur, demostró así su favoritismo en un circuito de muchas curvas donde lo más importante es el chasis, factor en el que las 'flechas plateadas' acostumbran a dominar. Sin embargo, Red Bull también confirmó que tiene cosas que decir este fin de semana y Max Verstappen fue el otro piloto capaz de bajar de 1:39. Tras liderar la tanda inaugural, cuando todavía lucía el sol, por la noche tuvo que conformarse con la segunda posición, pero a menos de dos décimas de Hamilton. Ambos lograron distanciar sensiblemente al resto de la parrilla. Sebastian Vettel (Ferrari), con ganas de reinvidicarse tras su enésima decepción en Monza, logró finalizar tercero en un circuito a priori poco proclive para su monoplaza. El alemán se quedó a ocho décimas del líder y todos los demás perdieron ya más de un segundo. Cuatro fue Valtteri Bottas (Mercedes) -que destrozó su coche en la primera sesión-, quinto Alexander Albon (Red Bull) y sexto Charles Leclerc (Ferrari), quien después de varias semanas en una nube vivió una jornada complicada e incluso tuvo que cambiar la caja de cambios de su coche. Después de los tres 'grandes', el primero fue una vez más Carlos Sainz, que dejó buenas sensaciones y se quedó a una sola décima de Leclerc y a dos de Bottas y Albon. Buen inicio para el madrileño en el circuito donde logró el mejor resultado de su carrera en la F1, el cuarto puesto de hace dos años. Además, su compañero Lando Norris finalizó noveno por detrás de Niko Hulkenberg.