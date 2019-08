Verstappen hace historia con su primera pole en Hungaroring

Actualizado 03/08/2019 16:27:01 CET

02 August 2019, Hungary, Mogyorod: Dutch Formula One driver Max Verstappen of Red Bull Racing in action during the first practice session of the 2019 Grand Prix of Hungary race at the Hungaroring, scheduled to take place on 04 August 2019. Photo: -/Lapres - -/Lapresse via ZUMA Press/dpa

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) - El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este sábado la pole, con récord de la pista, para la carrera del Gran Premio de Hungría, duodécima cita del Mundial de Fórmula 1, tras finalizar por delante de los dos Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, que saldrán segundo y tercero respectivamente, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) comenzará octavo. Después de siete victorias en la Fórmula 1, 'Mad Max' logra así al fin la primera pole de su vida. "Me faltaba una pole y lo he conseguido. Es increíble", señaló tras la sesión de calificación, en la que se convirtió en el piloto número 100 en conseguir una pole en el 'Gran Circo'. Su crono de 1:14.572, además, supone el nuevo récord de la pista. Después de unos terceros libres en los que Hamilton devolvió el dominio a las 'flechas plateadas', fue precisamente Verstappen el que, enfundado con neumático blando, se puso al frente de la tabla de tiempos con un nuevo récord del trazado húngaro. Sin embargo, el gran percance de la Q1 volvió a estar protagonizado por un Ferrari; el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) perdió el control de su monoplaza en la última curva y se estrelló contra el muro, un incidente que le obligó a pasar por garajes para cambiar su alerón trasero. En la séptima plaza, justo por detrás de Vettel, Carlos Sainz lograba acceder con solvencia a la Q2. El británico George Russell (Williams), el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el polaco Robert Kubica (Williams) se quedaban fuera. Hamilton retomaba el dominio en la segunda tanda, con solo 0,025 de ventaja sobre el neerlandés, y Bottas y los dos coches de la 'Scuderia' -con Leclerc cuarto y Vettel quinto- conformaban el momentáneo 'Top 5'. El madrileño, por su parte, volvía a superar la ronda, séptimo. En la definitiva Q3, en la primera de sus vueltas lanzadas, Verstappen conseguía establecer un tiempo estratosférico que sería difícil de superar. Ninguna de las dos 'flechas plateadas' logró desplazarle de lo más alto y el joven piloto comenzará por primera vez desde la pole. Tras Verstappen y los dos Mercedes, el 'Top 10' lo completaron Leclerc, Vettel, el francés Pierre Gasly (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), Sainz, el francés Romain Grosjean (Haas) y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).