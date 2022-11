Casemiro salva a una gris Brasil

La pentacampeona del mundo pone rumbo a octavos tras ganar 1-0 a Suiza con un gol del mediocentro en el minuto 83

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil se aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial de Catar después de imponerse este lunes con mucho trabajo y por 1-0 a una rocosa Suiza, gracias a un gol de Carlos Casemiro en el tramo final de un partido muy igualado y con escasas ocasiones.

La pentacampeona del mundo no estuvo brillante, pero sí lo suficientemente sólida para aprovechar una de sus pocas oportunidades para hacerse con los tres puntos ante un rival que le plantó cara y ante el que seguramente echó de menos la 'fantasía' de un Neymar Jr que con el pase ya garantizado podrá descansar su tobillo maltrecho de cara al cruce.

De todos modos, los de Tite notaron la falta de su '10' y arriba no tuvieron tanta chispa, con la defensa suiza controlando bien a todos sus atacantes, los titulares y los el técnico fue introduciendo para romper el 0-0, con Vinicius como el más insistente, pero con poco premio.

Tite apostó por Lucas Paquetá para que cubrir posicionalmente el puesto del delantero del PSG, con Fred como novedad en el once junto a Eder Militao, relevo en el lateral derecho del también lesionado Danilo para medirse a una Suiza donde Murat Yakin tampoco fue tan atacante como en el estreno ante Camerún, al prescindir de Xerdan Shaqiri por Fabian Rieder en busca de contener a las alas brasileñas.

Con más 'cemento armado', el combinado helvético supo contrarrestar a la pentacampeona del mundo, ante la que demostró una vez más su capacidad competitiva. Brasil no estuvo cómoda y le faltó lucidez para encontrar a su tridente ofensivo, bien controlado por la sólida zaga helvética.

Pese a ello, la primera gran ocasión, al filo de la media hora, fue de la 'Verdeamarela', nacida y finalizada por Vinicius, que primero robó y después no remató del mejor modo posible un gran envío de Raphinha, aunque sí exigió fiabilidad a Sommer. Este aviso pareció avivar algo el ritmo a los de Tite, pero fue un espejismo porque su rival volvió a calmar un duelo sin más ocasiones salvo una internada sin demasiado éxito de Vargas en el área brasileña.

TITE METE TODO SU ARSENAL

La segunda parte fue algo más movida, pero tampoco excesivamente brillante pese a que Brasil introdujo de inicio a Rodrygo Goes por Lucas Paquetá para mejorar en los metros finales y decisivos. En cambio, los primeros sustos fueron de Suiza, con una buena incorporación del lateral Widmer que no supo resolver del mejor modo posible Rieder, y una presión de Embolo que casi le crea un serio problema a Alisson. La 'canarinha' la tuvo con un envío con el exterior de Vinicius al que no llegó por muy poco Richarlison.

Pero a partir de ahí, poco más se pudo asomar el equipo de Murat Yakin al área del guardameta del Liverpool. Suiza pagó también el esfuerzo y el paso de los minutos y los espacios, y algunos errores, fueron apareciendo poco a poco. En uno de ellos, Vinicius pudo por fin correr y batir a Sommer, pero el VAR lo anuló por fuera de juego previo de Richarlison.

Tite decidió meter más 'dinamita' y refresco con Antony y Gabriel Jesús por unos desacertados Raphinha y Richarlison y aunque no hubo gran impacto, Brasil se terminó por llevar el duelo. Vinicius, Rodrygo y Casemiro recordaron viejos tiempos y el mediocentro empaló a la red un pase de primeras del segundo para hacer el decisivo 1-0. Sin mucho 'punch' ofensivo, Suiza no tuvo tiempo para reaccionar y Rodrygo tuvo dos buenas opciones para haber logrado un triunfo más amplio.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL, 1 - SUIZA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BRASIL: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Alex Telles, min.86); Casemiro, Fred (Bruno Guimaraes, min.58); Raphinha (Antony, min.73), Paquetá (Rodrygo, min.46), Vinicius; y Richarlison (Gabriel Jesús, min.73).

SUIZA: Sommer; Widmer (Frei, min.86), Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Rieder (Fernandes, min.59), Sow (Aebischer, min.76), Vargas (Steffen, min.59); y Embolo (Seferovic, min.76).

--GOLES.

1-0, minuto 83. Casemiro.

--ÁRBITRO: Iván Barton (SAL). Amonestó a Fred (min.52), por Brasil, y a Rieder (min.50), por Suiza.

--ESTADIO: Stadium 974.