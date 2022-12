Deschamps: "Durante los primeros 60 minutos no hubo partido"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reconoció que "no hubo partido durante los primeros 60 minutos" de la final de este domingo del Mundial de Catar ante una Argentina que mostró "mucha calidad y agresividad", y dejó claro que aún no ha pensado sobre su futuro en el combinado nacional.

"Durante los primeros 60 minutos no hubo partido. El rival mostró mucha calidad, agresividad y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos. A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida y eso es lo que nos da aún más pesar. Tenemos un balón de Mundial en el último minuto y no nos sonrió la suerte", señaló Deschamps en rueda de prensa.

El técnico cree que "hubo muchas emociones" y que el final había sido "cruel". "Hay varias razones que nos llevaron a estar peor, con menos energía en varios jugadores importantes. A pesar de todo, con la entrada de jugadores jóvenes, ciertamente con menos experiencia pero con frescura y calidad, hicimos lo necesario para darnos derecho a soñar, pero no se materializó", advirtió.

"Si después de estar abajo 2-0, perdemos 3-0, no nos habríamos arrepentido de la misma manera, simplemente habríamos dicho felicidades. Pero felicito a este equipo argentino, que mostró calidad, agresividad y hasta astucia. Lo esperábamos y eso no debe quitarles mérito", añadió el exjugador.

Deschamps no quiso poner como "excusa" el virus que han sufrido varios de sus jugadores. "Para los jugadores que comenzaron no tuve ninguna preocupación. También puede ser la secuencia de partidos, no teníamos el dinamismo que hemos tenido hasta ahora y por eso no hubo partido durante una hora", recalcó.

El seleccionador 'bleu' eludió hablar en profundidad del arbitraje. "Pudo estar peor o mejor, hay decisiones que pueden dar lugar a discusión, como en todos los partidos. Antes de la final me permití decir que Argentina no estaría descontenta, no diré lo contrario ahora, pero no quiero quitarle el crédito por ganar esta Copa del Mundo", zanjó.

Finalmente, tampoco quiso hablar de su futuro. "Incluso si el resultado hubiera sido el contrario, no habría dado la respuesta hoy. Estoy muy triste por mis jugadores y mi 'staff'. Tendré una cita con mi presidente a principios de año y entonces lo sabrán", sentenció Deschamps.